Мавидиди ушел из "Арсенала" в "Ювентус"

Стефи Мавидиди "Арсенал" подтвердил расставание с юным нападающим Стефи Мавидиди, который решил продолжить карьеру в "Ювентусе".

Мавидиди является продуктом академии "канониров" и свой первый профессиональный контракт заключил еще в 2015 году. Правда, за первую команду "Арсенала" Стефи так и не дебютировал, побывав в аренде в "Чарльтоне" и "Престоне".

Отчаявшись получить свой шанс на "Эмирейтс", 20-летний англичанин конголезского происхождения решил кардинально изменить свою карьеру и уехал в Италию. На первых порах Мавидиди будет выступать за резервную команду "Ювентуса".



Метки Арсенал, Мавидиди, трансферы, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2018 19:00

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  1. chelsea-69 17.08.2018 19:18 # chelsea-69
    Все дороги ведут в Ювентус

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  2. alexomck 17.08.2018 19:10 # alexomck
    новый Погба.

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  3. chebrec 17.08.2018 19:07 # chebrec
    При Венгере в основе бы бегал

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