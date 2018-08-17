Мавидиди ушел из "Арсенала" в "Ювентус"
"Арсенал" подтвердил расставание с юным нападающим Стефи Мавидиди, который решил продолжить карьеру в "Ювентусе".
Мавидиди является продуктом академии "канониров" и свой первый профессиональный контракт заключил еще в 2015 году. Правда, за первую команду "Арсенала" Стефи так и не дебютировал, побывав в аренде в "Чарльтоне" и "Престоне".
Отчаявшись получить свой шанс на "Эмирейтс", 20-летний англичанин конголезского происхождения решил кардинально изменить свою карьеру и уехал в Италию. На первых порах Мавидиди будет выступать за резервную команду "Ювентуса".
17.08.2018 19:00
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