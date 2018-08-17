Моуриньо рассказал "правду" про Погба

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что он предельно счастлив полузащитником Полем Погба.

Несмотря на закрытие трансферного окна в Премьер-Лиге, в прессе не утихают слухи о том, что Погба разругался с Моуриньо и хочет уйти в "Барселону уже в этом месяце. Однако в реальности дела обстоят совершенно иначе.



"Правда заключается в том, что за два года и пару недель вместе я никогда не был доволен им так сильно, как сейчас. Это правда. Я не могу требовать от него больше".



"Он приехал сюда в понедельник, три дня позанимался, и я попросил его помощи в важном для нас матче, к которому команда подошла с проблемами. Он сыграл лучше и дольше, чем я ожидал".



"Когда он говорит, что сделал это ради фанатов и ради команды, то это именно то, чего я хочу. Именно этого я требую от своих игроков".



"Он хорошо работает, хорошо играет, делает это ради фанатов и ради команды. Это то, чего я хочу — чтобы он играл за команду, и я просто не могу быть счастливее", — цитирует Моуриньо The Independent.



После матча первого тура с "Лестером", о котором упомянул Моуриньо, Погба заявил, что не может рассказать всю правду о своей ситуации, иначе его оштрафуют. Жозе недоумевает по этому поводу и уверяет, что за время его работы в клубе только один игрок подвергся штрафу.



"Мне все равно, что это значит. Повторюсь: я хочу, чтобы он играл хорошо. Я хочу, чтобы он играл за эту команду, за болельщиков. Именно так это и происходит сейчас".



"Он предельно хорошо трудится здесь, и я должен высказаться в его защиту. Не ставьте его в положение, когда люди могут подумать, что ему не хватает вежливости или образования — хватает".



"Он никогда не ссорился со мной. У нас никогда не было разговора на повышенных тонах. Наши беседы были уважительными, и у меня совершенно нет с ним проблем".



"Про слова насчет штрафа вам стоит спросить его самого. Я здесь уже два года и пару месяцев, и Антони Мартиаль — единственный, кто был оштрафован за это время, поэтому мне непросто кого-либо оштрафовать".



"Поэтому вы должны спросить его. Я не собираюсь спрашивать его. Я хочу, чтобы он работал так, как он работал сейчас, и играл так, как играет сейчас. Остальное неважно", — добавил Моуриньо.



Также Жозе подтвердил, что Погба останется капитаном "красных дьяволов" на воскресный матч против "Брайтона".