Сарри уверен, что Азар не покинет "Челси"
Наставник "Челси" Маурисио Сарри выразил уверенность, что к окончанию августа Эден Азар все еще будет принадлежать "синим".
И хотя трансферное окно в Премьер-Лиге уже закрыто, в прессе не утихают слухи, что до конца месяца "Реал" все-таки сделает свое предложение о покупке Азара, в котором, как поговаривают, Королевский клуб видит замену ушедшему Криштиану Роналду.
Однако после возвращения 27-летнего бельгийца к тренировкам Сарри удалось наладить позитивные отношения со своим новым подопечным, и это вселило в Маурицио уверенность, что Эден сохранит верность "синим".
"Я часто разговаривал с ним в последние 10 дней, но он никогда и ничего не говорил насчет ухода из клуба. Уверен, этот сезон Эден проведет с нами", — приводит слова Сарри Sky Sports.
17.08.2018 18:10
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Последние комментарии:
Челси - клуб трамплин.
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Челси же не ливерпуль или арсенал,чтобы своих лучших игроков отпускать
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жопакоста не покинет, азар тоже))
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