Сарри уверен, что Азар не покинет "Челси"

Эден Азар Наставник "Челси" Маурисио Сарри выразил уверенность, что к окончанию августа Эден Азар все еще будет принадлежать "синим".

И хотя трансферное окно в Премьер-Лиге уже закрыто, в прессе не утихают слухи, что до конца месяца "Реал" все-таки сделает свое предложение о покупке Азара, в котором, как поговаривают, Королевский клуб видит замену ушедшему Криштиану Роналду.

Однако после возвращения 27-летнего бельгийца к тренировкам Сарри удалось наладить позитивные отношения со своим новым подопечным, и это вселило в Маурицио уверенность, что Эден сохранит верность "синим".

"Я часто разговаривал с ним в последние 10 дней, но он никогда и ничего не говорил насчет ухода из клуба. Уверен, этот сезон Эден проведет с нами", — приводит слова Сарри Sky Sports.



Метки Азар, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2018 18:10

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  1. alexomck 17.08.2018 18:37 # alexomck
    Челси - клуб трамплин.

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  2. klementino 17.08.2018 18:22 # klementino
    Челси же не ливерпуль или арсенал,чтобы своих лучших игроков отпускать

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  3. kos9k 17.08.2018 18:13 # kos9k
    https://pp.userapi.com/c850016/v850016212/280f6/HmtGgYb_8xM.jpg

    жопакоста не покинет, азар тоже))

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