Фабрегас получил "необычную" травму и не сыграет с "Арсеналом"

Сеск Фабрегас Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас пропустит встречу со своим бывшим клубом "Арсеналом" из-за весьма необычной травмы.

О потере испанца на своей пресс-конференции поведал главный тренер "синих" Маурицио Сарри. При этом итальянский специалист отказался назвать точную причину отсутствия Сеска.

"Он не сыграет с "Арсеналом", но я надеюсь, что к следующим выходным он будет готов. Ничего серьезного не произошло, он просто получил очень необычную травму. Он испытывает боль, но не в колене, а рядом с коленом", - сообщил Сарри ESPN.

Зато на поле "Стэмфорд Бридж" сможет дебютировать арендованный у "Реала" Матео Ковачич. Сарри надеется, что хорват проведет хотя бы полчаса в дерби Лондона.

"Матео будет очень полезен для нас. В данный момент он не способен провести все 90 минут, но, возможно, ему удастся отыграть стартовые или заключительные полчаса. Я многого от него жду", - добавил Сарри.




Метки Ковачич, Фабрегас, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 17.08.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. urchin 17.08.2018 18:55 # urchin
    Жопу разорвали

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  2. alexomck 17.08.2018 18:26 # alexomck
    нафиг он в коленку поправиться решил. чувствуется, что ослабил Сарри дисциплину, да.

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  3. ccchelsea 17.08.2018 18:10 # ccchelsea
    Не нужен особо.

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  4. suddenly 17.08.2018 18:10 # suddenly
    По яйцам что ли дали?

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