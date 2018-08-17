Фабрегас получил "необычную" травму и не сыграет с "Арсеналом"
Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас пропустит встречу со своим бывшим клубом "Арсеналом" из-за весьма необычной травмы.
О потере испанца на своей пресс-конференции поведал главный тренер "синих" Маурицио Сарри. При этом итальянский специалист отказался назвать точную причину отсутствия Сеска.
"Он не сыграет с "Арсеналом", но я надеюсь, что к следующим выходным он будет готов. Ничего серьезного не произошло, он просто получил очень необычную травму. Он испытывает боль, но не в колене, а рядом с коленом", - сообщил Сарри ESPN.
Зато на поле "Стэмфорд Бридж" сможет дебютировать арендованный у "Реала" Матео Ковачич. Сарри надеется, что хорват проведет хотя бы полчаса в дерби Лондона.
"Матео будет очень полезен для нас. В данный момент он не способен провести все 90 минут, но, возможно, ему удастся отыграть стартовые или заключительные полчаса. Я многого от него жду", - добавил Сарри.
17.08.2018 18:00
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Последние комментарии:
Жопу разорвали
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нафиг он в коленку поправиться решил. чувствуется, что ослабил Сарри дисциплину, да.
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Не нужен особо.
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По яйцам что ли дали?
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