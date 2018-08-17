Юнес Кабул обвинил Почеттино в двуличности

Маурисио Почеттино Бывший защитник "Тоттенхэма" Юнес Кабул заявил, что Маурисио Почеттино ведет себя двулично по отношению к своим игрокам.

Кабул провел пять лет в качестве игрока "шпор" и даже носил капитанскую повязку, но после назначения Почеттино лишился игровой практики и был вынужден сменить клуб. По словам Юнеса, к уходу из "Тоттенхэма" его подтолкнуло лицемерие аргентинца.

"У меня все пошло наперекосяк из-за Почеттино. С чисто футбольной точки зрения он великолепный тренер, у него отличная философия и стиль игры, который приносит результат".

"Но в личных отношениях с игроками он совершенно другой. Он ведет себя очень двулично. Он может сказать тебе одно в лицо и совершенно другое у тебя за спиной. Мне это не нравилось, и однажды я даже сказал ему об этом", - цитирует Кабула Sport Witness.



Метки Кабул, Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 17.08.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. mab 17.08.2018 18:06 # mab
    Ох, Кабул! да тебя просто не хотели расстраивать, сказав в лицо, что ты стал ленивым мешком с картошкой, который не хотел нормально работать.
    Иначе б ты обвинил Почеттино в том, что он оскорбляет игроков.

    Короче, вместо того, чтобы посмотреть на себя и увидеть свои ошибки, Юнес стал обвинять во всем других

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  2. mancunia-planet 17.08.2018 17:26 # mancunia-planet
    Дурак шоль? На Чмоура глянь, пакет ангел

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  3. seva 17.08.2018 17:08 # seva
    закончит такими темпами как Ссарри. зеротитули

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