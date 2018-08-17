Юнес Кабул обвинил Почеттино в двуличности

Бывший защитник "Тоттенхэма" Юнес Кабул заявил, что Маурисио Почеттино ведет себя двулично по отношению к своим игрокам.

Кабул провел пять лет в качестве игрока "шпор" и даже носил капитанскую повязку, но после назначения Почеттино лишился игровой практики и был вынужден сменить клуб. По словам Юнеса, к уходу из "Тоттенхэма" его подтолкнуло лицемерие аргентинца.



"У меня все пошло наперекосяк из-за Почеттино. С чисто футбольной точки зрения он великолепный тренер, у него отличная философия и стиль игры, который приносит результат".



"Но в личных отношениях с игроками он совершенно другой. Он ведет себя очень двулично. Он может сказать тебе одно в лицо и совершенно другое у тебя за спиной. Мне это не нравилось, и однажды я даже сказал ему об этом", - цитирует Кабула Sport Witness.