Президент "Сити" рассказал, почему клуб не купил Санчеса

Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак подтвердил, что клуб отказался от приобретения Алексиса Санчеса в январе из-за чрезмерно высоких требований чилийца по зарплате.

В тот момент, когда "Сити" практически согласовал трансфер Санчеса из "Арсенала", в переговоры неожиданно вступил "Манчестер Юнайтед" и заманил игрока зарплатой в 500 тысяч фунтов в неделю.



Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола был лично заинтересован в покупке Санчеса, однако боссы "Сити" посчитали переход чилийца необоснованно дорогим.



"Мы знали, что он подойдет нашему клубу, Пеп хотел купить его еще в 2017 году, но тогда сделка сорвалась. Впрочем, мы не жалеем о случившемся".



"В январе мы вернулись к этому варианту, но ситуация изменилась. Правда в том, что законы рынка уже не работают", - цитирует Аль Мубарака Daily Mirror.



В документальном фильме All or Nothing президент "Сити" также подтвердил, что по этой же причине клуб отказался от покупки Виргила Ван Дейка, за которого "Ливерпуль" заплатил "Саутгемптону" 75 млн. фунтов.



"В конце концов, если он так нам нужен, мы готовы потратиться. Но если оно того не стоит, мы со спокойной душой выйдем из переговоров. В мире найдется немного клубов, кто сможет позволить себе такую сумму", - сообщил Аль Мубарак.