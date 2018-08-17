Куко Мартина арендован "Стоуком"

"Эвертон" позволил защитнику Куко Мартине уйти в аренду в "Стоук" до конца сезона 2018/19.

Ранее этим летом "Стоук" одолжил у "ирисок" центрального защитника Эшли Уильямса. Теперь "гончары" вернулись на "Гудисон Парк", чтобы подписать и его одноклубника Мартину, который присоединился к "Эвертону" лишь год назад из "Саутгемптона".



В прошлом сезоне 28-летний Мартина провел 28 матчей за "Эвертон". Куко является большим универсалом и способен сыграть на обоих флангах обороны, а также в качестве центрального защитника.



Добавим, что Куко является капитаном сборной Кюрасао, хотя и был рожден в Голландии. На международном уровне Мартина провел 37 матчей.