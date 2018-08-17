"Арсенал" продал Джоэла Кэмпбелла в "Фрозиноне"

"Арсенал" объявил о продаже нападающего Джоэла Кэмпбелла в итальянский клуб "Фрозиноне".

Перебравшись на "Эмирейтс" из костариканского "Депортиво Саприссы" в августе 2011, с тех пор Кэмпбелл провел только 40 матчей за первую команду "канониров". Также Джоэл успел побывать в аренде в "Лорьяне", "Олимпиакосе", "Вильярреале", "Спортинге" и дважды в "Реал Бетисе".



Этим летом Кэмпбелл принял решение окончательно разорвать отношения с "Арсеналом" и сегодня, в заключительный день трансферного окна Серии А, оформил переход в "Фрозиноне".



26-летний нападающий, на счету которого 15 голов в 79 матчах за Коста-Рику, заключил с "Фрозиноне" контракт до 2021 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.