"Арсенал" продал Джоэла Кэмпбелла в "Фрозиноне"

Джоэл Кэмпбелл "Арсенал" объявил о продаже нападающего Джоэла Кэмпбелла в итальянский клуб "Фрозиноне".

Перебравшись на "Эмирейтс" из костариканского "Депортиво Саприссы" в августе 2011, с тех пор Кэмпбелл провел только 40 матчей за первую команду "канониров". Также Джоэл успел побывать в аренде в "Лорьяне", "Олимпиакосе", "Вильярреале", "Спортинге" и дважды в "Реал Бетисе".

Этим летом Кэмпбелл принял решение окончательно разорвать отношения с "Арсеналом" и сегодня, в заключительный день трансферного окна Серии А, оформил переход в "Фрозиноне".

26-летний нападающий, на счету которого 15 голов в 79 матчах за Коста-Рику, заключил с "Фрозиноне" контракт до 2021 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.



Метки Арсенал, Кэмпбелл, трансферы, Фрозиноне

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2018 15:40

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  1. qwertyinho 17.08.2018 16:44 # qwertyinho
    можно было оставить получше чем обдристаный шашлычник будет, хоть какой то характер есть до чего армянам далеко

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