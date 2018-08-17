Эмери готов довериться Торрейре против "Челси"

Лукас Торрейра Наставник "Арсенала" Унаи Эмери сообщил, что полузащитник Лукас Торрейра готов занять место в стартовом составе команды на субботнее дерби против "Челси".

Уругвайский опорник, приглашенный из "Сампдории" за 26.5 миллионов фунтов, стал главной инвестицией "канониров" в летнее трансферное окно. В матче первого тура Премьер-Лиги Торрейра вышел на заключительные 20 минут, но теперь Лукас готов к появлению в старте.

"Да, он в готов и хорошо тренируется каждый день. Теперь он в команде, учит английский и учится разговаривать с нами. Теперь он может понимать все те вещи, которые мы хотим применять на поле в тактическом отношении".

"Он в порядке. В первом матче против "Сити" он сыграл 15-20 минут и, думаю, был хорош. Я хочу, чтобы он продолжал совершенствоваться и был бы готов играть", — цитирует Эмери Daily Mirror.



Метки Арсенал, Торрейра

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 17.08.2018 15:21 # ccchelsea
    Лучше пусть хака играет. Этот днарь явно больше Торрейры привезёт.

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  2. chebrec 17.08.2018 15:16 # chebrec
    Камон Щолбси!

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  3. danny949494 17.08.2018 15:10 # danny949494
    Изи победа для Челси. Грузите хату.

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  4. kily 17.08.2018 15:08 # kily
    надеюсь вместо Джаки

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  5. ivanovski-v 17.08.2018 15:07 # ivanovski-v
    3.14зда гейгунерам

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