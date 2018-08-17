Эмери готов довериться Торрейре против "Челси"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери сообщил, что полузащитник Лукас Торрейра готов занять место в стартовом составе команды на субботнее дерби против "Челси".

Уругвайский опорник, приглашенный из "Сампдории" за 26.5 миллионов фунтов, стал главной инвестицией "канониров" в летнее трансферное окно. В матче первого тура Премьер-Лиги Торрейра вышел на заключительные 20 минут, но теперь Лукас готов к появлению в старте.



"Да, он в готов и хорошо тренируется каждый день. Теперь он в команде, учит английский и учится разговаривать с нами. Теперь он может понимать все те вещи, которые мы хотим применять на поле в тактическом отношении".



"Он в порядке. В первом матче против "Сити" он сыграл 15-20 минут и, думаю, был хорош. Я хочу, чтобы он продолжал совершенствоваться и был бы готов играть", — цитирует Эмери Daily Mirror.