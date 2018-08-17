Де Брюйне пропустит около трех месяцев

Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" подтвердил травму колена у полузащитника Кевина Де Брюйне. Бельгийцу не потребуется операция, но восстановление займет около трех месяцев.

Задержавшись на Чемпионате Мира в России со сборной Бельгии, Де Брюйне лишь на прошлой неделе приступил к тренировкам с "горожанами". В матче прошлого уикенда против "Арсенала" Кевин вышел на заключительные полчаса.

А в минувшую среду с тренировочной базы чемпионов Премьер-Лиги пришло известие, что Де Брюйне получил травму. Тут же появились разговоры, что Кевин может пропустить от двух до четырех месяцев.

Сегодня "Сити" внес ясность в эту ситуацию. Обследование у профильного специалиста подтвердило повреждение боковой коллатеральной связки правого колена. К счастью для Де Брюйне, вмешательство хирурга не потребуется.

На "Этихад" ожидают, что 27-летний полузащитник вернется в строй примерно к середине ноября. Таким образом, Кевин пропустит около 18 матчей "Сити" с учетом всех соревнований, включая дерби с "Манчестер Юнайтед" 11 ноября.

Добавим, что это вторая травма связок колена Де Брюйне за два с половиной года. Получив похожее повреждение в январе 2016 против "Эвертона", Кевин пропустил девять недель.



Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2018 14:15

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Последние комментарии:




  1. fakekafake 17.08.2018 15:29 # fakekafake
    Угадайте кто:

    1. Пенс.
    2. Живет в Минске.
    3. Лижет яйца тем, кто Минск за город не считает.

    (ответить)

  2. fakekafake 17.08.2018 15:28 # fakekafake
    Переобулся на всякий...

    (ответить)

  3. dormidont 17.08.2018 15:23 # dormidont
    Пенсы готовы сутками говно есть в виде признания Сити единственным конкурентом Ливерпулю в борьбе за чемпионство в этом сезоне лишь бы попытаться уколоть местных колбасников.

    (ответить)

  4. chebrec 17.08.2018 15:20 # chebrec
    Портовые бичи горят
    Впрочем ничего нового

    (ответить)

  5. ccchelsea 17.08.2018 15:17 # ccchelsea
    Сегодня у портовых безтрофейников праздник, ведь игрок команды соперника получил серьёзную травму. Слышал, что в портовой деревне сегодня намечаются нихуёвые гуляния.

    (ответить)

  6. rentv 17.08.2018 15:16 # rentv
    «Милан» объявил о трансферах Лаксальта и Кастильехо

    А они не плохо так укрепились. Серия А может быть интересной в этом году

    (ответить)

  7. sellman 17.08.2018 15:14 # sellman
    Сегодня с уверенностью можно сказать одно:

    «Ливерпуль - бестрофейное гамно»

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  8. dormidont 17.08.2018 15:05 # dormidont
    17.08.2018 14:54 #
    unreal84

    Примерьте костюмчик арсенала.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/64610/?c=1#c6701914

    Оригинально конониры свой анус предлагают.

    (ответить)

  9. unreal84 17.08.2018 14:54 # unreal84
    Примерьте костюмчик арсенала. Посмотрим как чемпионы играют без лидера

    (ответить)

  10. dormidont 17.08.2018 14:49 # dormidont
    Минск, кстати, норм город, а Могилев реальная параша.

    (ответить)

  11. dormidont 17.08.2018 14:41 # dormidont
    Белоруссы, братишки мои меньшие, зачем вчера такой заглот делали? Бацька приказал?

    (ответить)

  12. alexminck 17.08.2018 14:38 # alexminck
    странно что коменту ROCCO Бутылкевич еще не ответил «все верно брат, молодца брат» лизун е6ларюзке

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  13. dormidont 17.08.2018 14:38 # dormidont
    Пенсы с вывихом ануса на больничный не идут - боятся потерять место под мостом, а у этой рыжей залупы коленка заболела и тут же свинтил на 4 месяца. А еще Чемпион Мира называется!

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  14. rocco 17.08.2018 14:31 # rocco
    все, абсолютно все ссут на портовых бичей

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  15. dormidont 17.08.2018 14:31 # dormidont
    Одного я не пойму почему за всяких конченных пидорасов отвечают нормальные люди? Де Брюйне за Рамоса, миссис Лэмпард за сутулую псину Фрэнка и т.д.

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  16. ccchelsea 17.08.2018 14:30 # ccchelsea
    Колбасники могут возрадоваться.

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  17. dormidont 17.08.2018 14:28 # dormidont
    Удачи Де Брюйне в ЛЕ!

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  18. seva 17.08.2018 14:27 # seva
    блеать на его месте должен был быть Канте или Азар

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  19. alexomck 17.08.2018 14:24 # alexomck
    Сити выбыл из гонки за чемпик, остались только Ливерпуль с Манчестер Юнайтед.

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  20. kingoflondon 17.08.2018 14:23 # kingoflondon
    глядишь и в четвертку залетим в этом сезоне.

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