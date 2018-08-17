Де Брюйне пропустит около трех месяцев

"Манчестер Сити" подтвердил травму колена у полузащитника Кевина Де Брюйне. Бельгийцу не потребуется операция, но восстановление займет около трех месяцев.

Задержавшись на Чемпионате Мира в России со сборной Бельгии, Де Брюйне лишь на прошлой неделе приступил к тренировкам с "горожанами". В матче прошлого уикенда против "Арсенала" Кевин вышел на заключительные полчаса.



А в минувшую среду с тренировочной базы чемпионов Премьер-Лиги пришло известие, что Де Брюйне получил травму. Тут же появились разговоры, что Кевин может пропустить от двух до четырех месяцев.



Сегодня "Сити" внес ясность в эту ситуацию. Обследование у профильного специалиста подтвердило повреждение боковой коллатеральной связки правого колена. К счастью для Де Брюйне, вмешательство хирурга не потребуется.



На "Этихад" ожидают, что 27-летний полузащитник вернется в строй примерно к середине ноября. Таким образом, Кевин пропустит около 18 матчей "Сити" с учетом всех соревнований, включая дерби с "Манчестер Юнайтед" 11 ноября.



Добавим, что это вторая травма связок колена Де Брюйне за два с половиной года. Получив похожее повреждение в январе 2016 против "Эвертона", Кевин пропустил девять недель.