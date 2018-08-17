Де Брюйне пропустит около трех месяцев
"Манчестер Сити" подтвердил травму колена у полузащитника Кевина Де Брюйне. Бельгийцу не потребуется операция, но восстановление займет около трех месяцев.
Задержавшись на Чемпионате Мира в России со сборной Бельгии, Де Брюйне лишь на прошлой неделе приступил к тренировкам с "горожанами". В матче прошлого уикенда против "Арсенала" Кевин вышел на заключительные полчаса.
А в минувшую среду с тренировочной базы чемпионов Премьер-Лиги пришло известие, что Де Брюйне получил травму. Тут же появились разговоры, что Кевин может пропустить от двух до четырех месяцев.
Сегодня "Сити" внес ясность в эту ситуацию. Обследование у профильного специалиста подтвердило повреждение боковой коллатеральной связки правого колена. К счастью для Де Брюйне, вмешательство хирурга не потребуется.
На "Этихад" ожидают, что 27-летний полузащитник вернется в строй примерно к середине ноября. Таким образом, Кевин пропустит около 18 матчей "Сити" с учетом всех соревнований, включая дерби с "Манчестер Юнайтед" 11 ноября.
Добавим, что это вторая травма связок колена Де Брюйне за два с половиной года. Получив похожее повреждение в январе 2016 против "Эвертона", Кевин пропустил девять недель.
17.08.2018 14:15
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Последние комментарии:
Угадайте кто:
1. Пенс.
2. Живет в Минске.
3. Лижет яйца тем, кто Минск за город не считает.
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Переобулся на всякий...
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Пенсы готовы сутками говно есть в виде признания Сити единственным конкурентом Ливерпулю в борьбе за чемпионство в этом сезоне лишь бы попытаться уколоть местных колбасников.
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Портовые бичи горят
Впрочем ничего нового
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Сегодня у портовых безтрофейников праздник, ведь игрок команды соперника получил серьёзную травму. Слышал, что в портовой деревне сегодня намечаются нихуёвые гуляния.
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«Милан» объявил о трансферах Лаксальта и Кастильехо
А они не плохо так укрепились. Серия А может быть интересной в этом году
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Сегодня с уверенностью можно сказать одно:
«Ливерпуль - бестрофейное гамно»
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17.08.2018 14:54 #
unreal84
Примерьте костюмчик арсенала.
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Источник: http://fapl.ru/posts/64610/?c=1#c6701914
Оригинально конониры свой анус предлагают.
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Примерьте костюмчик арсенала. Посмотрим как чемпионы играют без лидера
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Минск, кстати, норм город, а Могилев реальная параша.
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Белоруссы, братишки мои меньшие, зачем вчера такой заглот делали? Бацька приказал?
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странно что коменту ROCCO Бутылкевич еще не ответил «все верно брат, молодца брат» лизун е6ларюзке
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Пенсы с вывихом ануса на больничный не идут - боятся потерять место под мостом, а у этой рыжей залупы коленка заболела и тут же свинтил на 4 месяца. А еще Чемпион Мира называется!
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все, абсолютно все ссут на портовых бичей
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Одного я не пойму почему за всяких конченных пидорасов отвечают нормальные люди? Де Брюйне за Рамоса, миссис Лэмпард за сутулую псину Фрэнка и т.д.
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Колбасники могут возрадоваться.
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Удачи Де Брюйне в ЛЕ!
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блеать на его месте должен был быть Канте или Азар
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Сити выбыл из гонки за чемпик, остались только Ливерпуль с Манчестер Юнайтед.
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глядишь и в четвертку залетим в этом сезоне.
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