Де Лаурентис считает, что у "Ливерпуля" и "Ромы" один владелец

Алиссон и Мохамед Салах Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сделал сенсационное заявление о том, что у "Ливерпуля" и "Ромы" один владелец.

Прошлым летом "красные" без каких либо проблем согласовали переход нападающего Мохамеда Салаха из римского клуба. Этот трансфер стал большой удачей для "Ливерпуля", ведь с тех пор египтянин забил 45 голов, включая уже один в этом сезоне.

Этим летом "Ливерпуль" столь же легко оформил переход Алиссона из "Ромы" стоимостью 67 миллионов фунтов, хотя на бразильского голкипера претендовал и "Челси".

Также известно, что "Ливерпуль" и "Рома" находятся в руках американских бизнесменов. Первым владеет Джеймс Палотта, вторым — Джон Генри и его Fenway Sports Group. По мнению Де Лаурентиса, отношения этих двух клубов более чем партнерские, и УЕФА стоит обратить на это внимание.

"Рома" выглядит разобранной и разоруженной. Я не могу понять их. Лично я бы не продал Алиссона, даже за 100 миллионов евро".

"Я предлагал им 60 миллионов евро за него, и они не пожелали отпускать его к нам. Но затем я понял, что ему суждено отправиться в "Ливерпуль".

"Я всегда подозревал, что у "Ливерпуля" тот же владелец, что и у "Ромы". Маленькая птичка нашептала мне это несколько лет назад. Если это правда, и у них один и тот же собственник, они не могут вместе выступать в Лиге Чемпионов", — сообщил Де Лаурентис Corriere dello Sport.



Метки Де Лаурентис, Ливерпуль, Наполи, Рома

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 3700

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. dexter 17.08.2018 15:17 # dexter
    Отстаньте от деда, он просто рофлит, всё лето рофлит. Его команду раздербанили, замен адекватных не нашли. Осталось уповать на тренерский гений Анчи, но тот давно его утратил, осталась только фамилия у бесхребетного старика.

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  2. chebrec 17.08.2018 15:15 # chebrec
    Место портовых бичей в чш и ниже
    Нечего договорные матчи проводить да игроками проводить махинации

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  3. radik86radik 17.08.2018 15:12 # radik86radik
    Де Лаурентис-итальянский Кличко, напрочь скорбный на голову. Местные хомячки-такие же. Ко-ко-ко-ко бля)))

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  4. leon-britton 17.08.2018 14:59 # leon-britton
    В обоссаных доках и верфях портовой помойки пьяные матросы, прочтя эту новость, забеспокоились за свою колбасную мусорку, какой УЕФА после этой новости проведет шершавым мухомором по губам. Скриньте.

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  5. tigerpool 17.08.2018 14:56 # tigerpool
    Бля какой-то даун реально, такой же как некоторые ублюдки с этого сайта

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  6. bushwacka 17.08.2018 14:53 # bushwacka
    Новость для тупоголовых пенсов-уебанов и прочей Фапеловской шушеры. Они охотно верят, сидя с открытым ротаном.

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  7. dormidont 17.08.2018 14:43 # dormidont
    17.08.2018 14:41 #
    brown-ale

    Когда Ливер попал на Рому

    Источник: http://fapl.ru/posts/64609/?c=1#c6701895

    Сами пенсы признают, что Ливапул как начал ссать на них с обоссывания их владельца так и не прекращает ссать и сейчас.

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  8. alienripley 17.08.2018 14:41 # alienripley
    Да как разница... футбол все равно играть надо... а смотреть в чужой карман не стоит.

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  9. brown-ale 17.08.2018 14:41 # brown-ale
    Когда Ливер попал на Рому в прошлом сезоне ЛЧ, оба (или все-таки один?) владельца могли обогатиться на ставках.

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  10. dormidont 17.08.2018 14:39 # dormidont
    Реально новость баще чем на главной. Куда продюсеры михайло смотрят?

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  11. ivanovski-v 17.08.2018 14:37 # ivanovski-v
    дед ебанулся, вызовите ему скорую на его фазенду

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  12. algambra 17.08.2018 14:28 # algambra
    владелец Ромы, он же владелец Бостон Селтикс
    владелец ЛФК, он же владелец Бостон Рэд Сокс

    эти чуваки тусят в одних и тех же местах в Бостоне и посещают одни и те же благотворительные вечера.... не удивлюсь что и в гольф вместе играют в одном и том же гольф клубе

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  13. ccchelsea 17.08.2018 14:28 # ccchelsea
    Теперь ясно как портовая деревня до финала ЛЧ добралась. Благо справедливость в этом мире существует и короли Мадрида без проблем наказали шулеров.

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  14. lampard78 17.08.2018 14:28 # lampard78
    Если б Рома не продала в Наполи Алиссона за 60, а продала бы в Ливер за 40, было бы о чём говорить, а так то Ливер поставил мировой рекорд (на тот момент) по прайсам за киперов. Что касается Салаха, то в Роме он таким топарём не был. Играл неплохо, но не более того, много порол и т.д. Это в Ливере он только так преобразился.
    Короче, Лаурентис там под веществами походу вьюхи даёт.

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  15. purman30 17.08.2018 14:26 # purman30
    маленькая птичка по имени - шизофрения

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  16. imfake 17.08.2018 14:26 # imfake
    Если он имеет ввиду, что они являются чьими-то сучками, то он прав - и Рома, и залупуль являются сучками Манчестер Юнайтед

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  17. frisby 17.08.2018 14:22 # frisby
    жаба..грудная жаба..она душит старого маразматика. Бред сивой кобылы.

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  18. psycho1 17.08.2018 14:18 # psycho1
    Теперь понятно, как портовое недоразумение пролезло в следующую стадию ЛЧ. Неплохо бы дисквалифицировать оба клуба в еврокубках и отправить их в низшие лиги своих стран.

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  19. lfc4eva 17.08.2018 14:13 # lfc4eva
    Судя по неимоверному количеству комментариев, новость неимоверно топовая!

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  20. griboedov 17.08.2018 14:03 # griboedov
    Ливерпуль понизят до Лиги Одни, Роме закроют въезд в Англию навсегда.

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