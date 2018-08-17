Де Лаурентис считает, что у "Ливерпуля" и "Ромы" один владелец

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сделал сенсационное заявление о том, что у "Ливерпуля" и "Ромы" один владелец.

Прошлым летом "красные" без каких либо проблем согласовали переход нападающего Мохамеда Салаха из римского клуба. Этот трансфер стал большой удачей для "Ливерпуля", ведь с тех пор египтянин забил 45 голов, включая уже один в этом сезоне.



Этим летом "Ливерпуль" столь же легко оформил переход Алиссона из "Ромы" стоимостью 67 миллионов фунтов, хотя на бразильского голкипера претендовал и "Челси".



Также известно, что "Ливерпуль" и "Рома" находятся в руках американских бизнесменов. Первым владеет Джеймс Палотта, вторым — Джон Генри и его Fenway Sports Group. По мнению Де Лаурентиса, отношения этих двух клубов более чем партнерские, и УЕФА стоит обратить на это внимание.



"Рома" выглядит разобранной и разоруженной. Я не могу понять их. Лично я бы не продал Алиссона, даже за 100 миллионов евро".



"Я предлагал им 60 миллионов евро за него, и они не пожелали отпускать его к нам. Но затем я понял, что ему суждено отправиться в "Ливерпуль".



"Я всегда подозревал, что у "Ливерпуля" тот же владелец, что и у "Ромы". Маленькая птичка нашептала мне это несколько лет назад. Если это правда, и у них один и тот же собственник, они не могут вместе выступать в Лиге Чемпионов", — сообщил Де Лаурентис Corriere dello Sport.