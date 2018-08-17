Де Лаурентис считает, что у "Ливерпуля" и "Ромы" один владелец
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сделал сенсационное заявление о том, что у "Ливерпуля" и "Ромы" один владелец.
Прошлым летом "красные" без каких либо проблем согласовали переход нападающего Мохамеда Салаха из римского клуба. Этот трансфер стал большой удачей для "Ливерпуля", ведь с тех пор египтянин забил 45 голов, включая уже один в этом сезоне.
Этим летом "Ливерпуль" столь же легко оформил переход Алиссона из "Ромы" стоимостью 67 миллионов фунтов, хотя на бразильского голкипера претендовал и "Челси".
Также известно, что "Ливерпуль" и "Рома" находятся в руках американских бизнесменов. Первым владеет Джеймс Палотта, вторым — Джон Генри и его Fenway Sports Group. По мнению Де Лаурентиса, отношения этих двух клубов более чем партнерские, и УЕФА стоит обратить на это внимание.
"Рома" выглядит разобранной и разоруженной. Я не могу понять их. Лично я бы не продал Алиссона, даже за 100 миллионов евро".
"Я предлагал им 60 миллионов евро за него, и они не пожелали отпускать его к нам. Но затем я понял, что ему суждено отправиться в "Ливерпуль".
"Я всегда подозревал, что у "Ливерпуля" тот же владелец, что и у "Ромы". Маленькая птичка нашептала мне это несколько лет назад. Если это правда, и у них один и тот же собственник, они не могут вместе выступать в Лиге Чемпионов", — сообщил Де Лаурентис Corriere dello Sport.
17.08.2018 14:00
Просмотров: 3700
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Отстаньте от деда, он просто рофлит, всё лето рофлит. Его команду раздербанили, замен адекватных не нашли. Осталось уповать на тренерский гений Анчи, но тот давно его утратил, осталась только фамилия у бесхребетного старика.
(ответить)
Место портовых бичей в чш и ниже
Нечего договорные матчи проводить да игроками проводить махинации
(ответить)
Де Лаурентис-итальянский Кличко, напрочь скорбный на голову. Местные хомячки-такие же. Ко-ко-ко-ко бля)))
(ответить)
В обоссаных доках и верфях портовой помойки пьяные матросы, прочтя эту новость, забеспокоились за свою колбасную мусорку, какой УЕФА после этой новости проведет шершавым мухомором по губам. Скриньте.
(ответить)
Бля какой-то даун реально, такой же как некоторые ублюдки с этого сайта
(ответить)
Новость для тупоголовых пенсов-уебанов и прочей Фапеловской шушеры. Они охотно верят, сидя с открытым ротаном.
(ответить)
17.08.2018 14:41 #
brown-ale
Когда Ливер попал на Рому
Источник: http://fapl.ru/posts/64609/?c=1#c6701895
Сами пенсы признают, что Ливапул как начал ссать на них с обоссывания их владельца так и не прекращает ссать и сейчас.
(ответить)
Да как разница... футбол все равно играть надо... а смотреть в чужой карман не стоит.
(ответить)
Когда Ливер попал на Рому в прошлом сезоне ЛЧ, оба (или все-таки один?) владельца могли обогатиться на ставках.
(ответить)
Реально новость баще чем на главной. Куда продюсеры михайло смотрят?
(ответить)
дед ебанулся, вызовите ему скорую на его фазенду
(ответить)
владелец Ромы, он же владелец Бостон Селтикс
владелец ЛФК, он же владелец Бостон Рэд Сокс
эти чуваки тусят в одних и тех же местах в Бостоне и посещают одни и те же благотворительные вечера.... не удивлюсь что и в гольф вместе играют в одном и том же гольф клубе
(ответить)
Теперь ясно как портовая деревня до финала ЛЧ добралась. Благо справедливость в этом мире существует и короли Мадрида без проблем наказали шулеров.
(ответить)
Если б Рома не продала в Наполи Алиссона за 60, а продала бы в Ливер за 40, было бы о чём говорить, а так то Ливер поставил мировой рекорд (на тот момент) по прайсам за киперов. Что касается Салаха, то в Роме он таким топарём не был. Играл неплохо, но не более того, много порол и т.д. Это в Ливере он только так преобразился.
Короче, Лаурентис там под веществами походу вьюхи даёт.
(ответить)
маленькая птичка по имени - шизофрения
(ответить)
Если он имеет ввиду, что они являются чьими-то сучками, то он прав - и Рома, и залупуль являются сучками Манчестер Юнайтед
(ответить)
жаба..грудная жаба..она душит старого маразматика. Бред сивой кобылы.
(ответить)
Теперь понятно, как портовое недоразумение пролезло в следующую стадию ЛЧ. Неплохо бы дисквалифицировать оба клуба в еврокубках и отправить их в низшие лиги своих стран.
(ответить)
Судя по неимоверному количеству комментариев, новость неимоверно топовая!
(ответить)
Ливерпуль понизят до Лиги Одни, Роме закроют въезд в Англию навсегда.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий