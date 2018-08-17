"Астон Вилла" предложит Грилишу новый контракт
Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш получит новый контракт после несостоявшегося перехода в "Тоттенхэм" этим летом.
В заключительные дни летнего трансферного окна "шпоры" все-таки решились сделать предложение о покупке Грилиша в размере 25 миллионов фунтов, однако "вилланы" к тому времени уже решили свои финансовые проблемы и отказались от продажи Джека.
"Тоттенхэм" так и не решился увеличить сумму, несмотря на желание самого игрока поработать с главным тренером лондонцев Маурисио Почеттино. Теперь "Астон Вилла" собирается утешить свое молодое дарование прибавкой к зарплате.
"Если бы "Тоттенхэм" обратился к нам пораньше, то сейчас Джек был бы игроком "шпор".
"Джек Грилиш великолепно держался в этой ситуации. Мы надеемся наградить его. Мы уже вступили в переговоры. Мы надеемся достичь компромисса к концу месяца", — сообщил главный тренер "Виллы" Стив Брюс talkSPORT.
17.08.2018 13:00
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