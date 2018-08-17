Пюэль не верит, что "Лестер" решится его уволить

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль заявил, что его совершенно не беспокоят слухи о своем увольнении.

В прошлом сезоне тайские владельцы "Лестера" указали на выход Крейгу Шекспиру уже в сентябре. По слухам, на сей раз боссы готовы столь же рано расстаться с Пюэлем, на место которого уже сватают Роберто Мартинеса и Тьерри Анри.



Руководство клуба не устроила концовка прошлого сезона, когда игроки потеряли мотивацию и перестали верить в идеи своего тренера. Однако Клод не верит, что хозяева поспешат отказаться от его услуг.



"На месте моего сменщика я был бы рад. Если меня уволят, он получит в распоряжение сильную команду и отличный состав".



"Если серьезно, я не хочу комментировать газетные слухи. Я рад делать эту работу и хочу сделать так, чтобы команда стала сильнее. Я сосредоточен только на этом. Слухи меня не интересуют", - сообщил Пюэль The Independent.