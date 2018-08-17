Рагнар Клаван направляется в "Кальяри"
"Ливерпуль" принял предложение "Кальяри" в размере 2 миллионов фунтов о покупке защитника Рагнара Клавана.
После переезда на "Энфилд" из "Аугсбурга" в 2016 году Клаван принял участие в 53 матчах за мерсисайдский клуб. Однако жесточайшая конкуренция со стороны Виргила Ван Дейка, Деяна Ловрена, Жоэля Матипа и Джо Гомеса навела 32-летнего эстонца на мысли о смене клуба.
Ранее этим летом Рагнара связывали с возвращением в Бундеслигу, однако защитник, чей контракт с "Ливерпулем" истекает через год, решил попробовать себя в Серии А.
Как сообщает Evening Standard, в данный момент Клаван направляется в Италию, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт с "Кальяри" до назначенного на вечер трансферного дедлайна.
17.08.2018 11:00
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Последние комментарии:
думаю Касл купил бы его за 5М
хороший защитник, плохо не скажу)
good luck
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жаль, можно было бы оставить.. кто будет играть если Матип сломается как обычно и Гомес... видимо Клопп будет наигрывать щегла Филипса и может Фабиньо тоже
анивей удачи Рагнару!
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Отказываться от медальки апл-очки? Ну такое себе.
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Кто это?
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Удачи, Рагнар!
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Кальяри точно не перепутали фамилии?
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Матипа оставили потому, что он черный?
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Возьмет Серию А.
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вот клаваны однако
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Блеать Матипа зато оставили довны. удачи Рагнар
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Один из лучших запасных дефов у ливера за последние лет 10 точно
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