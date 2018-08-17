Рагнар Клаван направляется в "Кальяри"

"Ливерпуль" принял предложение "Кальяри" в размере 2 миллионов фунтов о покупке защитника Рагнара Клавана.

После переезда на "Энфилд" из "Аугсбурга" в 2016 году Клаван принял участие в 53 матчах за мерсисайдский клуб. Однако жесточайшая конкуренция со стороны Виргила Ван Дейка, Деяна Ловрена, Жоэля Матипа и Джо Гомеса навела 32-летнего эстонца на мысли о смене клуба.



Ранее этим летом Рагнара связывали с возвращением в Бундеслигу, однако защитник, чей контракт с "Ливерпулем" истекает через год, решил попробовать себя в Серии А.



Как сообщает Evening Standard, в данный момент Клаван направляется в Италию, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт с "Кальяри" до назначенного на вечер трансферного дедлайна.