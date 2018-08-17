Рагнар Клаван направляется в "Кальяри"

Рагнар Клаван "Ливерпуль" принял предложение "Кальяри" в размере 2 миллионов фунтов о покупке защитника Рагнара Клавана.

После переезда на "Энфилд" из "Аугсбурга" в 2016 году Клаван принял участие в 53 матчах за мерсисайдский клуб. Однако жесточайшая конкуренция со стороны Виргила Ван Дейка, Деяна Ловрена, Жоэля Матипа и Джо Гомеса навела 32-летнего эстонца на мысли о смене клуба.

Ранее этим летом Рагнара связывали с возвращением в Бундеслигу, однако защитник, чей контракт с "Ливерпулем" истекает через год, решил попробовать себя в Серии А.

Как сообщает Evening Standard, в данный момент Клаван направляется в Италию, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт с "Кальяри" до назначенного на вечер трансферного дедлайна.



Метки Кальяри, Клаван, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. ooaaaa 17.08.2018 12:08 # ooaaaa
    думаю Касл купил бы его за 5М

    хороший защитник, плохо не скажу)

    good luck

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  2. red-scauser 17.08.2018 11:54 # red-scauser
    жаль, можно было бы оставить.. кто будет играть если Матип сломается как обычно и Гомес... видимо Клопп будет наигрывать щегла Филипса и может Фабиньо тоже

    анивей удачи Рагнару!

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  3. electric 17.08.2018 11:54 # electric
    Отказываться от медальки апл-очки? Ну такое себе.

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  4. sisyazavr 17.08.2018 11:28 # sisyazavr
    Кто это?

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  5. indifference 17.08.2018 11:20 # indifference
    Удачи, Рагнар!

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  6. largo-winch 17.08.2018 11:19 # largo-winch
    Кальяри точно не перепутали фамилии?

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  7. lahmatyj 17.08.2018 11:17 # lahmatyj
    Матипа оставили потому, что он черный?

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  8. brown-ale 17.08.2018 11:16 # brown-ale
    Возьмет Серию А.

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  9. meshuggah 17.08.2018 11:08 # meshuggah
    вот клаваны однако

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  10. seva 17.08.2018 11:07 # seva
    Блеать Матипа зато оставили довны. удачи Рагнар

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  11. melwood-lfc 17.08.2018 11:00 # melwood-lfc
    Один из лучших запасных дефов у ливера за последние лет 10 точно

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