Эмери не будет прислушиваться к Эллардайсу

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери предупредил, что не откажется от стиля, который бывший рулевой сборной Англии Сэм Эллардайс назвал "глупым".

После поражения "канониров" от "Манчестер Сити" Эллардайс посоветовал испанцу отказаться от футбола, заточенного на коротких передачах и планомерном выходе из обороны при участии вратаря. Эмери считает, что дело не в этом.



"Мы проиграли не из-за наших идей или стиля. Мы проиграли по другим причинам. Именно поэтому мы еще можем прибавить в определенных аспектах вроде тактики и понимания игры".



"Мы уверены, что этот стиль оптимальнее других подходит команде. С ним мы сможем контролировать каждый матч и иметь наилучшие шансы на победу. Я не буду отказываться от этих идей на основании одного поединка", - сообщил Эмери Daily Mirror.