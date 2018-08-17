Плеймейкер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне отправился в Барселону, чтобы узнать характер травмы и точные сроки восстановления.

В минувшую среду бельгиец получил травму колена на тренировке "Сити". Первоначальные прогнозы медиков гласят, что на восстановление Кевину потребуется от двух до трех месяцев.



Чтобы убедиться в этом, Де Брюйне отправился на дополнительное медицинское обследование к профильному специалисту в одной из клиник Барселоны. Там же лечение проходил капитан "горожан" и соотечественник Кевина Венсан Компани.



По словам агента Патрика Де Костера, сейчас его клиент чувствует те ж болевые ощущения, как и в 2016 году, когда на восстановление полузащитнику понадобилось девять недель. В таком случае Де Брюйне вернется на поле только в конце осени.



"В прошлый раз он чувствовал то же самое. Самое главное, что тогда он не повредил связку. Если бы он разорвал ее, он отсутствовал бы от шести до девяти месяцев".



"Медицинские тесты прояснят, насколько серьезна новая травма. Все произошло на тренировке, когда он просто стоял один – под него никто не подкатывался. Это был несчастный случай", - цитирует Де Костера The Independent.