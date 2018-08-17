"Тоттенхэм" попрощается с рядом игроком до конца августа

"Тоттенхэм" ожидает попрощаться с целым рядом игроков до конца текущего месяца.

Этим летом "шпоры" не совершили ни одного приобретения, однако главный тренер Маурисио Почеттино все равно готов урезать состав своей команды.



Среди тех, кто может покинуть Северный Лондон, значатся Тоби Алдервейрелд, которого сватают в "Баварию", Данни Роуз, которым интересуется ПСЖ, Жорж-Кевин Нкуду, арендовать которого хочет "Майнц", а также Винсент Янссен.



"Возможно, да, кое-какие игроки уйдут, если они почувствуют, что смогут достичь своих целей в других клубах. Возможно, тогда они уйдут. Каждая ситуация индивидуальна, и в ближайшие недели еще может что-нибудь произойти".



"Если какой-нибудь игрок не чувствует себя счастливым, потому что нуждается в игровой практике или считает, что в другом клубе сможет играть больше, если он нуждается в смене обстановке, новом вызове или мотивации, тогда я открыт к тому, чтобы помочь найти решение. Я сказал своим игрокам об этом".



"Я хочу, чтобы собранные здесь игроки чувствовали себя счастливыми каждый день, были бы рады находиться здесь и работать с этим тренером, кого бы тот ни ставил в состав. Думаю, это единственный способ добиться успеха".



"25 игроков, 40-50 членов персонала, руководство, — все мы должны стремиться к единой цели, к победам матчах. Поэтому я открыт к решению индивидуальных проблем. Я не хочу никого расстраивать, не хочу, чтобы кто-нибудь был несчастлив или испытывал негативные чувства".



"У меня четкая позиция. Я обещаю посодействовать, если кто-нибудь чувствует, что в ближайшие пять месяцев, до возобновления трансферного окна, не будет счастлив. Все люди здесь должны чувствовать, что являются частью команды и готовы помогать команде в любое время, когда этого потребует тренер", — цитирует Почеттино Sky Sports.