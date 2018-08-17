"Арсенал" уверен в подписании нового контракта с Рэмси

"Арсенал" уверен, что полузащитник Аарон Рэмси подпишет новый контракт, несмотря на ряд предложений на стороне.

Как известно, действующий контракт Рэмси истекает уже в следующем году. Этим летом Аарона связывали с переходом в "Челси" и "Манчестер Юнайтед", однако конкуренты по Премьер-Лиге так и не попытались переманить звезду "канониров".



Помня о том, что в континентальной Европе трансферное окно все еще открыто, пресса регулярно сватает Рэмси в различные клубы, включая "Барселону" и "Лацио". По информации Daily Mirror, также к 27-летнему валлийцу существует серьезный интерес из Китая.



Однако руководство "Арсенала" исключает вариант с продажей Аарона. На "Эмирейтс" уверены, что смогут договориться о продлении сотрудничества с Рэмси, который требует себе значительную прибавку по зарплате, ориентируясь на одноклубника Месута Озила, который в похожей ситуации выбил из клуба контракт с недельным жалованием в 350 тысяч фунтов.



Чтобы удовлетворить финансовые аппетиты Рэмси, "Арсеналу" потребуется в оставшиеся пару недель августа разгрузить зарплатную ведомость и избавиться от балласта. Например, голкипер Давид Оспина уже отправился в Италию, чтобы завершить свой переход в "Наполи".



Что касается чисто игровых перспектив, то здесь Аарону переживать не стоит. Несмотря на склонность Рэмси к травмам, главный тренер Унаи Эмери видит в нем ключевое звено команды.