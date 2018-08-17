Лукаку завершит карьеру в сборной Бельгии после Евро-2020

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку признался, что планирует завершить карьеру в сборной Бельгии уже в 2020 году.

К 25 годам Лукаку провел за бельгийцев три крупных турнира, забив в них семь голов. Особого успеха Ромелу добился на минувшем Чемпионате Мира, где отличился четыре раза и помог национальной команде занять почетное третье место.



Через два года нападающий надеется сыграть на Чемпионате Европы, но континентальный турнир станет для Лукаку последним в составе сборной. Несмотря на то, что к тому моменту Ромелу будет всего 27, игрок собирается завершить международную карьеру.



"После Чемпионата Европы я прекращу выступать за сборную. Задача минимум на каждый турнир для Бельгии – полуфинал. С этого мы всегда начинаем. Хочется выиграть каждый турнир, но участие в полуфинале — это обязательно".



"Мне всего 25, я еще не на пике формы. Пока что я не хочу уступать место молодым игрокам, но через пару лет они смогут занять его", - сообщил Лукаку Business Insider.