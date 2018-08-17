Почеттино: "Это будет мой тяжелейший сезон"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что стартовавший сезон станет самым сложным за все время его работы в клубе, однако аргентинец счастлив в Северном Лондоне и не жалеет о подписании нового контракта три месяца назад.

В летнее трансферное окно "шпоры" не совершили ни одного приобретения, вдобавок столкнулись с задержкой строительства своего нового стадиона. В этой ситуации Почеттино требует повышенной самоотдачи от своих подопечных, заранее предвкушая проблемы.



"Думаю, да, это будет мой тяжелейший сезон — в силу множества причин, и если мы хотим добиться успеха, нам нужно выложиться больше, чем на максимум. 100 процентов недостаточно — нужно 200. Мы знаем изнутри, что это будет сложный сезон, но мы бойцы и хотим сражаться".



"Мы хотим испытывать гордость в конце, мы хотим быть успешными, мы не хотим жаловаться или искать оправдания. Я победитель, и я люблю вызовы, поэтому я чувствую, что полон энергии. Мы хотим дать бой", — цитирует Почеттино The Telegraph.



Еще в конце мая Маурисио заключил с "Тоттенхэмом" новый пятилетний контракт, впоследствии отвергнув интерес "Реала" и "Челси". Почеттино не жалеет о своем решении и готов встречать трудности с открытым забралом.



"Я очень благодарен клубу, болельщикам и Даниэлю Леви. Когда ты в сложном положении, именно в этом момент ты и должен проявить себя".



"Легко делать свою работу, когда все складывается хорошо, но когда зима близко, легко убежать. Я же не хочу бежать — я хочу быть на линии огня, сражаться и побеждать".



"Я чувствую ответственность и поэтому я здесь. А также потому, что я счастлив, и я думаю, мы с персоналом всегда будем благодарны "Тоттенхэму" за то, что имеем здесь. Когда я подписывал контракт, это был момент, чтобы сказать: "Мы будем со всеми вами и сражаться против обстоятельств". Потому что мы заранее знали, с чем нам придется иметь дело", — добавил Почеттино.