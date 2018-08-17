"Бернли" вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

Гол Джека Корка в экстра-таймах позволил "Бернли" отпраздновать минимальную победу над "Истанбул Башакшехир" и выйти в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

Как и в первом матче, 90 минут на "Терф Мур" не принесли голов — игра была достаточно нервной для подопечных Шона Дайча и с шансами на обоих краях поля.



И все-таки в экстра-таймах домашняя команда дожала соперника. Это Джек Корк закрутил мяч в верхний угол ворот с передачи Джеффа Хендрика — 1:0.



Несмотря на натиск гостей в концовке, "Бернли" сохранил минимальное преимущество и теперь за путевку в групповой этап Лиги Европы поспорит с греческим "Олимпиакосом".



"Бернли" (Англия) — "Истанбул Башакшехир" (Турция) — 0:0 (1:0) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 1:0



Гол: Корк 97.



"Бернли": Харт, Бардсли, Лонг, Гибсон, Уорд, Леннон (Гудмундссон 58), Хендрик, Вествуд (Корк 82), Тэйлор, Барнс (Тарковски 120), Вокс (Вуд 82).