Бобби Мэдли внезапно завершил судейскую карьеру

Бобби Мэдли Рефери Премьер-Лиги Бобби Мэдли завершил судейскую карьеру в возрасте 32 лет из-за "перемен в личной жизни".

32-летний Мэдли считался одной из восходящих звезд английского судейского цеха. В 2016 году Бобби был включен ФИФА в список арбитров, допущенных обслуживать международные матчи.

Год назад Мэдли отработал матч за Суперкубок Англии между "Челси" и "Арсеналом" и стал одним из лучших рефери по итогам сезона Премьер-Лиги 2017/18.

Однако на старте этого сезона Мэдли внезапно решил повесить свисток на гвоздь. Точные причины такого поступка неясны, однако The Telegraph предполагает, что это может быть связано с некоторой провокационной видеозаписью в социальных сетях.

Судейский корпус (PGMOL) уже подтвердил выбывание Мэдли из числа элитных арбитров, уточнив, что Бобби уходит по собственной инициативе.



Метки Мэдли, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. bushwacka 16.08.2018 22:28 # bushwacka
    Вот и снимай ноумпорн ))) Хаскери епнут твой хард и сольют видосики в нэт. Усё, пзда карьере.

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  2. seva 16.08.2018 22:13 # seva
    леол точно 32? на вид все 50

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  3. superglor 16.08.2018 22:03 # superglor
    Оказалось что он внебрачный сын Сафа. Тот как раз в 86 насосал на 32 года вперед.

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