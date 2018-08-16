Бобби Мэдли внезапно завершил судейскую карьеру

Рефери Премьер-Лиги Бобби Мэдли завершил судейскую карьеру в возрасте 32 лет из-за "перемен в личной жизни".

32-летний Мэдли считался одной из восходящих звезд английского судейского цеха. В 2016 году Бобби был включен ФИФА в список арбитров, допущенных обслуживать международные матчи.



Год назад Мэдли отработал матч за Суперкубок Англии между "Челси" и "Арсеналом" и стал одним из лучших рефери по итогам сезона Премьер-Лиги 2017/18.



Однако на старте этого сезона Мэдли внезапно решил повесить свисток на гвоздь. Точные причины такого поступка неясны, однако The Telegraph предполагает, что это может быть связано с некоторой провокационной видеозаписью в социальных сетях.



Судейский корпус (PGMOL) уже подтвердил выбывание Мэдли из числа элитных арбитров, уточнив, что Бобби уходит по собственной инициативе.