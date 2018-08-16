В четверг вечером состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги. В борьбу за трофей вступили представители Премьер-Лиги, не принимающие участия в еврокубках.

На этой стадии турнира "Лестер" сыграет дома против бывшего клуба своего нападающего Джейми Варди "Флитвуда". "Эвертон" примет на своем поле "Ротерхэм", а "Вест Хэм" ждет дерби с "Уимблдоном".



Единственным противостоянием, в котором обе команды представлены высшим дивизионом, станет матч между "Брайтоном" и "Саутгемптоном".



Добавим, что матчи 2-го раунда будут сыграны на неделе, стартующей 27 августа.



Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги



Брайтон — Саутгемптон

Куинз Парк Рейнджерс — Бристоль Роверс

Уимблдон — Вест Хэм

Фулхэм — Эксетер

Уикомб — Форест Грин Роверс

Кардифф — Норвич

Миллуолл — Плимут

Брентфорд — Челтенхэм

Суонси — Кристал Пэлас

Ньюпорт — Оксфорд

Борнмут — МК Донс

Рединг — Уотфорд



Лестер — Флитвуд

Лидс — Престон

Сандерленд / Шеффилд Уэнсдей — Вулверхэмптон

Ноттингем Форест — Ньюкасл

Донкастер — Блэкпул

Бертон — Астон Вилла

Халл — Дерби

Мидлсбро — Рочдейл

Эвертон — Ротерхэм

Блэкберн — Линкольн

Вест Бромвич — Мансфилд

Уолсолл — Макклсфилд

Стоук — Хаддерсфилд