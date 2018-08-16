Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги

Кубок Лиги В четверг вечером состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги. В борьбу за трофей вступили представители Премьер-Лиги, не принимающие участия в еврокубках.

На этой стадии турнира "Лестер" сыграет дома против бывшего клуба своего нападающего Джейми Варди "Флитвуда". "Эвертон" примет на своем поле "Ротерхэм", а "Вест Хэм" ждет дерби с "Уимблдоном".

Единственным противостоянием, в котором обе команды представлены высшим дивизионом, станет матч между "Брайтоном" и "Саутгемптоном".

Добавим, что матчи 2-го раунда будут сыграны на неделе, стартующей 27 августа.

Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги

БрайтонСаутгемптон
Куинз Парк Рейнджерс — Бристоль Роверс
Уимблдон — Вест Хэм
Фулхэм — Эксетер
Уикомб — Форест Грин Роверс
Кардифф — Норвич
Миллуолл — Плимут
Брентфорд — Челтенхэм
Суонси — Кристал Пэлас
Ньюпорт — Оксфорд
Борнмут — МК Донс
Рединг — Уотфорд

Лестер — Флитвуд
Лидс — Престон
Сандерленд / Шеффилд Уэнсдей — Вулверхэмптон
Ноттингем Форест — Ньюкасл
Донкастер — Блэкпул
Бертон — Астон Вилла
Халл — Дерби
Мидлсбро — Рочдейл
Эвертон — Ротерхэм
Блэкберн — Линкольн
Вест Бромвич — Мансфилд
Уолсолл — Макклсфилд
Стоук — Хаддерсфилд



Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2018 21:40

Количество просмотров Просмотров: 1336

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Последние комментарии:




  1. seva 16.08.2018 22:32 # seva
    7:1 ВАХАХАХА БЕЛАРУСЫ СЕГОДНЯ ПЕНСЫ

    (ответить)

  2. thegodfather 16.08.2018 22:31 # thegodfather
    ликфиды рофланебало устроили со своим визажем и прочьей залупой типа венги

    но играли как цари

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  3. dormidont 16.08.2018 22:29 # dormidont
    Сегодня у минцкохейтеров день города.

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  4. ccchelsea 16.08.2018 22:27 # ccchelsea
    Какие же динамики лохи.

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  5. dragonishka 16.08.2018 22:27 # dragonishka
    Пиздец Зенит ебашит, молодцы

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  6. seva 16.08.2018 22:27 # seva
    ДЗЮБА ССЫТ НА ВАШЕГО МОРОТУ АХАХАХ

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  7. electric 16.08.2018 22:26 # electric
    ахаххахахахаха
    лохи ипаные

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  8. seva 16.08.2018 22:26 # seva
    ПЕНАЛЬТИ АХАХАХА СУКА ЧТО ТВОРИТСЯ КТО НЕ СМОТРИТ МАТЧ ТОТ ЛОХ

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  9. seva 16.08.2018 22:25 # seva
    Иванович тупой как пенс

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  10. seva 16.08.2018 22:20 # seva
    5:1 ведут и могут вылететь, долбоебы пиздец

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  11. electric 16.08.2018 22:20 # electric
    Мевля слышится как е6ля

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  12. seva 16.08.2018 22:18 # seva
    Мората > Заболотный

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  13. narcot 16.08.2018 22:16 # narcot
    16.08.2018 22:02 #
    saxon

    минск по привычки япут все кому не попадя, ну что за помойка
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/64597/?c=1#c6701697

    Срочно жёлтенькой этому е6аласу)

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  14. narcot 16.08.2018 22:15 # narcot
    Я продавал автомобильные запчасти, в то время как "Челси" - клуб пидapacoв (с) Алексис Санчес

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  15. seva 16.08.2018 22:14 # seva
    нигер похоронил Зенит. символично кстати
    питерский клуб не покупает негров же, болелы против и тд

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  16. reams 16.08.2018 22:13 # reams
    пидерцы, сосать !

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  17. seva 16.08.2018 22:07 # seva
    Долбоебы

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  18. electric 16.08.2018 22:07 # electric
    ахаххахах.
    сенит пролетит?

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  19. saxon 16.08.2018 22:02 # saxon
    минск по привычки япут все кому не попадя, ну что за помойка

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  20. seva 16.08.2018 21:54 # seva
    Питерский вечер, пустые трибуны, камбэк с 0:4, овертайм. Романтика блэт

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