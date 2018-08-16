Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги
В четверг вечером состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги. В борьбу за трофей вступили представители Премьер-Лиги, не принимающие участия в еврокубках.
На этой стадии турнира "Лестер" сыграет дома против бывшего клуба своего нападающего Джейми Варди "Флитвуда". "Эвертон" примет на своем поле "Ротерхэм", а "Вест Хэм" ждет дерби с "Уимблдоном".
Единственным противостоянием, в котором обе команды представлены высшим дивизионом, станет матч между "Брайтоном" и "Саутгемптоном".
Добавим, что матчи 2-го раунда будут сыграны на неделе, стартующей 27 августа.
Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги
Брайтон — Саутгемптон
Куинз Парк Рейнджерс — Бристоль Роверс
Уимблдон — Вест Хэм
Фулхэм — Эксетер
Уикомб — Форест Грин Роверс
Кардифф — Норвич
Миллуолл — Плимут
Брентфорд — Челтенхэм
Суонси — Кристал Пэлас
Ньюпорт — Оксфорд
Борнмут — МК Донс
Рединг — Уотфорд
Лестер — Флитвуд
Лидс — Престон
Сандерленд / Шеффилд Уэнсдей — Вулверхэмптон
Ноттингем Форест — Ньюкасл
Донкастер — Блэкпул
Бертон — Астон Вилла
Халл — Дерби
Мидлсбро — Рочдейл
Эвертон — Ротерхэм
Блэкберн — Линкольн
Вест Бромвич — Мансфилд
Уолсолл — Макклсфилд
Стоук — Хаддерсфилд
16.08.2018 21:40
Просмотров: 1336
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
7:1 ВАХАХАХА БЕЛАРУСЫ СЕГОДНЯ ПЕНСЫ
(ответить)
ликфиды рофланебало устроили со своим визажем и прочьей залупой типа венги
но играли как цари
(ответить)
Сегодня у минцкохейтеров день города.
(ответить)
Какие же динамики лохи.
(ответить)
Пиздец Зенит ебашит, молодцы
(ответить)
ДЗЮБА ССЫТ НА ВАШЕГО МОРОТУ АХАХАХ
(ответить)
ахаххахахахаха
лохи ипаные
(ответить)
ПЕНАЛЬТИ АХАХАХА СУКА ЧТО ТВОРИТСЯ КТО НЕ СМОТРИТ МАТЧ ТОТ ЛОХ
(ответить)
Иванович тупой как пенс
(ответить)
5:1 ведут и могут вылететь, долбоебы пиздец
(ответить)
Мевля слышится как е6ля
(ответить)
Мората > Заболотный
(ответить)
16.08.2018 22:02 #
saxon
минск по привычки япут все кому не попадя, ну что за помойка
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/64597/?c=1#c6701697
Срочно жёлтенькой этому е6аласу)
(ответить)
Я продавал автомобильные запчасти, в то время как "Челси" - клуб пидapacoв (с) Алексис Санчес
(ответить)
нигер похоронил Зенит. символично кстати
питерский клуб не покупает негров же, болелы против и тд
(ответить)
пидерцы, сосать !
(ответить)
Долбоебы
(ответить)
ахаххахах.
сенит пролетит?
(ответить)
минск по привычки япут все кому не попадя, ну что за помойка
(ответить)
Питерский вечер, пустые трибуны, камбэк с 0:4, овертайм. Романтика блэт
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий