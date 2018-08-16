"Лестер" завершил приобретение Сеюнджю

"Лестер" завершил приобретение центрального защитника "Фрайбурга" Чаглара Сеюнджю после того, как игрок получил разрешение на работу в Британии.

Напомним, "лисы" объявили о договоренности с "Фрайбургом" относительно перехода Сеюнджю за 19 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна в Премьер-Лиге.



В срок до дедлайна Чаглар успел пройти медицинское обследование и подписать личный контракт. Затем 22-летний защитник принялся ожидать рабочей визы.



В четверг стало известно, что Сеюнджю, интерес к которому также приписывали "Арсеналу", обзавелся разрешением на работу и теперь может приступить к тренировкам со своей новой командой. Однако против "Вулверхэмптона" в субботу Чаглар, на счету которого 15 матчей за сборную Турции, не сыграет.



"Сеюнджю официально к нам присоединился. Он игрок "Лестера", и мы рады его приветствовать здесь. Он приедет к нам сегодня вечером. Его форма не позволит ему сыграть в ближайшем матче. Он перенес небольшую травму и нуждается в тренировках. Он будет двигаться шаг за шагом, и мы посмотрим, когда он будет готов", — сообщил главный тренер "Лестера" Клод Пюэль.