Чех сохранит место в воротах "Арсенала"

Несмотря на ошибки Петра Чеха в стартовом матче сезона с "Манчестер Сити", чешский вратарь сохранит место в составе "Арсенала" на лондонское дерби против "Челси".

В прошлый уикенд Чех допустил ряд ошибок, одна из которых чуть не привела к комичному автоголу. Сам 36-летний голкипер связал это с новым стилем, который ставит команде тренер Унаи Эмери.



Тем не менее, Эмери не потерял веры в Чеха всего после одного неудачного матча. Петр сыграет на "Стэмфорд Бридж", оставив новичка Бернда Лено снова в запасе.



"Мне понравилась его игра, я остался доволен ей. У Чеха большой опыт, он обладает важными качествами, в том числе лидерскими. Про Бернда Лено можно сказать то же самое".



"Они оба очень важны для нас, но в субботу сыграет Чех. Он сохранит место в воротах, я по-прежнему верю в него", - приводит слова Эмери Daily Mirror.