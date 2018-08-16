Чех сохранит место в воротах "Арсенала"
Несмотря на ошибки Петра Чеха в стартовом матче сезона с "Манчестер Сити", чешский вратарь сохранит место в составе "Арсенала" на лондонское дерби против "Челси".
В прошлый уикенд Чех допустил ряд ошибок, одна из которых чуть не привела к комичному автоголу. Сам 36-летний голкипер связал это с новым стилем, который ставит команде тренер Унаи Эмери.
Тем не менее, Эмери не потерял веры в Чеха всего после одного неудачного матча. Петр сыграет на "Стэмфорд Бридж", оставив новичка Бернда Лено снова в запасе.
"Мне понравилась его игра, я остался доволен ей. У Чеха большой опыт, он обладает важными качествами, в том числе лидерскими. Про Бернда Лено можно сказать то же самое".
"Они оба очень важны для нас, но в субботу сыграет Чех. Он сохранит место в воротах, я по-прежнему верю в него", - приводит слова Эмери Daily Mirror.
16.08.2018 20:00
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И что тут удивительного? Сильнейший вратарь команды и должен играть в основе.
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В таком случае вождение шершавым мухомором по губам гейгуннеров и шестое место обеспечено, скриньте.
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Это хорошо
Наверно
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