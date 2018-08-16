Агуэро назвал Де Хеа своим лучшим другом в Англии

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро назвал голкипера "Манчестер Юнайтед" Давидом Де Хеа своим лучшим другом в Англии.

Несмотря на то, что на поле "Сити" и "Юнайтед" являются злейшими соперниками, такой вражды, как между клубами и иногда их болельщиками, между футболистами нет.



Агуэро и Де Хеа и вовсе являются большими друзьями — еще со времен совместных выступлений за "Атлетико". Сын Серхио живет со своей матерью в Аргентине, поэтому испанец проводит свободное время в компании испанского голкипера.



"Мы много времени проводим вместе, потому что мы вместе выступали за "Атлетико". У нас крепкая дружба еще со времен Мадрида, но сейчас он выступает за "Юнайтед", а я выступаю за "Сити", — цитирует Агуэро Daily Mirror.