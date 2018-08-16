Агуэро назвал Де Хеа своим лучшим другом в Англии

Давид Де Хеа и Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро назвал голкипера "Манчестер Юнайтед" Давидом Де Хеа своим лучшим другом в Англии.

Несмотря на то, что на поле "Сити" и "Юнайтед" являются злейшими соперниками, такой вражды, как между клубами и иногда их болельщиками, между футболистами нет.

Агуэро и Де Хеа и вовсе являются большими друзьями — еще со времен совместных выступлений за "Атлетико". Сын Серхио живет со своей матерью в Аргентине, поэтому испанец проводит свободное время в компании испанского голкипера.

"Мы много времени проводим вместе, потому что мы вместе выступали за "Атлетико". У нас крепкая дружба еще со времен Мадрида, но сейчас он выступает за "Юнайтед", а я выступаю за "Сити", — цитирует Агуэро Daily Mirror.



Метки Агуэро, Де Хеа, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2018 19:30

Количество просмотров Просмотров: 1063

Загрузка...

Поиск: