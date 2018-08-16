"Жирона" арендовала Патрика Робертса у "Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Патрик Робертс проведет сезон 2018/19 в испанской "Жироне" на правах аренды.

Робертс был куплен "горожанами" еще летом 2015 у "Фулхэма", но последние два с половиной года провел в аренде в "Селтике", где добился значительного прогресса и стал любимчиком местной публики.



"Селтик" был не прочь вернуть 21-летнего англичанина, который забил 18 голов и отдал 14 результативных передач за шотландский отрезок своей карьеры, однако "Сити" решил иначе.



Как сообщает Daily Mail, вместо Робертса "Селтик" получит новичка "горожан" Даниэля Арзани, тогда как сам Патрик уже оформил переход в "Жирону", где и проведет весь новый сезон.



Добавим, прошлый сезон стал дебютным для "Жироны" в Ла Лиге, однако дочерний клуб "Сити" выступил очень удачно и финишировал десятым. Уже в ближайшие недели каталонцам предстоит сыграть против "Реала" и "Барселоны", и Робертс вполне может принять участие в этих матчах.