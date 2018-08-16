Пеллегрини исключает воссоединение с Туре в "Вест Хэме"

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что пока не нуждается в услугах бывшего подопечного по "Манчестер Сити" Яя Туре.

После громкого ухода из "Сити" 34-летний Туре так и не определился с новым клубом. Несмотря на то, что трансферное окно в Премьер-Лиге уже закрылось, команды еще имеют право подписать Яя в качестве свободного агента.



Ожидалось, что попытку заполучить ивуарийца предпримет "Вест Хэм", где с недавних пор трудится Пеллегрини. Однако бывший тренер "горожан" не заинтересован в воссоединение с Туре – по крайней мере, пока.



"Яя Туре – отличный игрок, он всегда был таким, но сейчас он не в "Вест Хэме". На данный момент наш состав полностью укомплектован и не нуждается в усилении", - сообщил Пеллегрини Daily Mail.