Фред подтвердил, что отказал "Сити" этим летом
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред подтвердил, что у него была возможность перейти в "Манчестер Сити" этим летом.
Напомним, "Сити" пытался приобрести Фреда у "Шахтера" еще в январе, однако посреди сезона сделка оказалась невозможна. Когда летом "горожане" вернулись за бразильцем, то тот предпочел им соседей из "Юнайтед".
По словам 25-летнего полузащитника, у него была и несколько других предложений, однако он твердо решил, что хочет выступать за "красных дьяволов".
"У меня были варианты в Англии и Европе. "Манчестер Сити", ПСЖ, но я выбрал "Юнайтед". Я поговорил со своим агентом Жилберто Силвой, который выступал за "Арсенал", и он сказал мне, что "Юнайтед" — огромный клуб. Также я поговорил с своей семьей и друзьями".
"Когда я говорю "Юнайтед", я вспоминаю их лица. Уверен, я сделал правильный выбор. Я хочу выступать и побеждать в Премьер-Лиге, лучшей лиге мира. У меня также было предложение из Китая, но я не хотел уезжать туда — я хотел перейти в "Юнайтед", — сообщил Фред ESPN.
16.08.2018 17:00
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Шето слишком много мочи на Пепку вылилось этим летом.
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просто )))
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