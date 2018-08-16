Фред подтвердил, что отказал "Сити" этим летом

Фред Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред подтвердил, что у него была возможность перейти в "Манчестер Сити" этим летом.

Напомним, "Сити" пытался приобрести Фреда у "Шахтера" еще в январе, однако посреди сезона сделка оказалась невозможна. Когда летом "горожане" вернулись за бразильцем, то тот предпочел им соседей из "Юнайтед".

По словам 25-летнего полузащитника, у него была и несколько других предложений, однако он твердо решил, что хочет выступать за "красных дьяволов".

"У меня были варианты в Англии и Европе. "Манчестер Сити", ПСЖ, но я выбрал "Юнайтед". Я поговорил со своим агентом Жилберто Силвой, который выступал за "Арсенал", и он сказал мне, что "Юнайтед" — огромный клуб. Также я поговорил с своей семьей и друзьями".

"Когда я говорю "Юнайтед", я вспоминаю их лица. Уверен, я сделал правильный выбор. Я хочу выступать и побеждать в Премьер-Лиге, лучшей лиге мира. У меня также было предложение из Китая, но я не хотел уезжать туда — я хотел перейти в "Юнайтед", — сообщил Фред ESPN.



Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Фред

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2018 17:00

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  1. ccchelsea 16.08.2018 17:15 # ccchelsea
    Шето слишком много мочи на Пепку вылилось этим летом.

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  2. firmino9 16.08.2018 17:08 # firmino9
    просто )))

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