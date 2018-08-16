Фред подтвердил, что отказал "Сити" этим летом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред подтвердил, что у него была возможность перейти в "Манчестер Сити" этим летом.

Напомним, "Сити" пытался приобрести Фреда у "Шахтера" еще в январе, однако посреди сезона сделка оказалась невозможна. Когда летом "горожане" вернулись за бразильцем, то тот предпочел им соседей из "Юнайтед".



По словам 25-летнего полузащитника, у него была и несколько других предложений, однако он твердо решил, что хочет выступать за "красных дьяволов".



"У меня были варианты в Англии и Европе. "Манчестер Сити", ПСЖ, но я выбрал "Юнайтед". Я поговорил со своим агентом Жилберто Силвой, который выступал за "Арсенал", и он сказал мне, что "Юнайтед" — огромный клуб. Также я поговорил с своей семьей и друзьями".



"Когда я говорю "Юнайтед", я вспоминаю их лица. Уверен, я сделал правильный выбор. Я хочу выступать и побеждать в Премьер-Лиге, лучшей лиге мира. У меня также было предложение из Китая, но я не хотел уезжать туда — я хотел перейти в "Юнайтед", — сообщил Фред ESPN.