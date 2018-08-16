Болельщики "Арсенала" ответят "символическим" отказом на предложение Кроенке о выкупе их акций

Объединение болельщиков "Арсенала" (Arsenal Supporters' Trust) ответит отказом на предложение Стэна Кроенке о выкупе фанатской доли акций, хотя этот отказ будет чисто символическим.

На прошлой неделе стало известно, что Алишер Усманов согласился продать 30% акций "Арсенала" Стэну Кронке примерно за 550 миллионов фунтов.



Таким образом, Кроенке доведет свою долю до 97% и получит право в безапелляционном порядке выкупить оставшиеся акции у миноритариев, благодаря чему "Арсенал" потеряет статус публичной компании.



Шесть из числа оставшихся акций принадлежат AST, однако самая влиятельная фанатская организация клуба даст понять, что против того, чтобы Кроенке становился единоличным собственником "Арсенала".



"Приняв предложение о выкупе нашей доли, мы сказали бы: "Да, мы готовы продать свои акции тебе". Однако это не то, чего мы хотим. Весьма вероятно, что мы просто проигнорируем предложение".



"Это бесполезный жест, потому что он ни на что не повлияет. Однако готовность расстаться с акциями означала бы, что мы одобряем выкуп. Уж лучше мы расстанемся с акциями, ощущая, что были против этого", — сообщил представитель AST Найджел Филлипс ESPN.



Филлипс также добавил, что Кроенке уже разослал всем миноритариям предложения о выкупе их акций по цене чуть более 29 тысячи фунтов за штуку. Если эти предложения не будут приняты в течение шести недель, Стэн сможет приобрести остаток ценных бумаг "Арсенала" в принудительном порядке.