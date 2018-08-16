Болельщики "Арсенала" ответят "символическим" отказом на предложение Кроенке о выкупе их акций

Стэн Кроенке Объединение болельщиков "Арсенала" (Arsenal Supporters' Trust) ответит отказом на предложение Стэна Кроенке о выкупе фанатской доли акций, хотя этот отказ будет чисто символическим.

На прошлой неделе стало известно, что Алишер Усманов согласился продать 30% акций "Арсенала" Стэну Кронке примерно за 550 миллионов фунтов.

Таким образом, Кроенке доведет свою долю до 97% и получит право в безапелляционном порядке выкупить оставшиеся акции у миноритариев, благодаря чему "Арсенал" потеряет статус публичной компании.

Шесть из числа оставшихся акций принадлежат AST, однако самая влиятельная фанатская организация клуба даст понять, что против того, чтобы Кроенке становился единоличным собственником "Арсенала".

"Приняв предложение о выкупе нашей доли, мы сказали бы: "Да, мы готовы продать свои акции тебе". Однако это не то, чего мы хотим. Весьма вероятно, что мы просто проигнорируем предложение".

"Это бесполезный жест, потому что он ни на что не повлияет. Однако готовность расстаться с акциями означала бы, что мы одобряем выкуп. Уж лучше мы расстанемся с акциями, ощущая, что были против этого", — сообщил представитель AST Найджел Филлипс ESPN.

Филлипс также добавил, что Кроенке уже разослал всем миноритариям предложения о выкупе их акций по цене чуть более 29 тысячи фунтов за штуку. Если эти предложения не будут приняты в течение шести недель, Стэн сможет приобрести остаток ценных бумаг "Арсенала" в принудительном порядке.



Метки Арсенал, болельщики, Кроенке

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1495

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kalei 16.08.2018 16:46 # kalei
    Видимо на узбека мильно надавили санкции и лондон, поскольку раньше предлагал 2млрд кроенка, некуя он бабла проепал)))

    (ответить)

  2. chebrec 16.08.2018 16:38 # chebrec
    Терпильный уголок

    (ответить)

  3. ccchelsea 16.08.2018 16:31 # ccchelsea
    Терпилы пиздец. Сча усатый начнёт возвращать потраченные на приобретение акций деньги и будет оставлять Арсеналу на трансферы каждый сезон по 10 лямов.

    (ответить)

  4. monsieurgood 16.08.2018 16:18 # monsieurgood
    терпилос вульгарис

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: