Англия поднялась на шестое место в рейтинге сборных ФИФА

Благодаря успешному выступлению на Чемпионате Мира в России сборная Англии поднялась на шестое место в рейтинге национальных команд ФИФА.

Напомним, на турнире в России подопечные Гарета Саутгейта остановились в одном шаге от финала, проиграв Хорватии в экстра-таймах, однако на родине футбола этот результат был единодушно сочтен успехом.



Победы над Панамой, Тунисом, Колумбией и Швецией помогли англичанам вскарабкаться в рейтинге ФИФА сразу на шесть строчек — на свою наиболее высокую позицию с 2011 года. Прямо сейчас лучше только Франция, Бельгия, Бразилия, Хорватия и Уругвай. Ниже "трех львов" находятся такие сборные, как Испания (9), Аргентина (11) и Германия (15).



Добавим, следующий раз Саутгейт соберет своих игроков уже в начале сентября, чтобы сыграть матч Лиги Наций против Испании и товарищескую встречу с Швейцарией.