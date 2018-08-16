Англия поднялась на шестое место в рейтинге сборных ФИФА
Благодаря успешному выступлению на Чемпионате Мира в России сборная Англии поднялась на шестое место в рейтинге национальных команд ФИФА.
Напомним, на турнире в России подопечные Гарета Саутгейта остановились в одном шаге от финала, проиграв Хорватии в экстра-таймах, однако на родине футбола этот результат был единодушно сочтен успехом.
Победы над Панамой, Тунисом, Колумбией и Швецией помогли англичанам вскарабкаться в рейтинге ФИФА сразу на шесть строчек — на свою наиболее высокую позицию с 2011 года. Прямо сейчас лучше только Франция, Бельгия, Бразилия, Хорватия и Уругвай. Ниже "трех львов" находятся такие сборные, как Испания (9), Аргентина (11) и Германия (15).
Добавим, следующий раз Саутгейт соберет своих игроков уже в начале сентября, чтобы сыграть матч Лиги Наций против Испании и товарищескую встречу с Швейцарией.
16.08.2018 15:00
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