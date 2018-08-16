"Арсенал" потерял Мэйтланд-Найлс с переломом ноги

Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс пропустит до двух месяцев с переломом левой ноги.

Напомним, к первому матчу нового сезона Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" "канониры" подошли с оголенным левым флангом обороны из-за травм Сеада Колашинаца и Начо Монреаля. Тренеру Унаи Эмери не оставалось ничего другого, кроме как отправить в эту зону Мэйтланд-Найлса.



Однако 20-летний англичанин продержался против чемпионов Премьер-Лиги чуть более получаса, после чего, хромая, уступил свое место на поле ветерану Штефану Лихтштайнеру, привыкшему действовать на противоположном краю защиты.



На своей пресс-конференции в четверг Эмери подтвердил, что углубленное обследование обнаружило у Эйнсли "небольшую трещину" в малоберцовой кости. На восстановление игроку потребуется от шести до восьми недель.



К счастью для Эмери, в ближайший уикенд против "Челси" на позицию левого защитника будет готов выйти Монреаль, уже приступивший к занятиям с полной нагрузкой. То же самое касается и Данни Уэлбека, которого Унаи наигрывал на этой позиции в тренировках.