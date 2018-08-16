"Арсенал" потерял Мэйтланд-Найлс с переломом ноги

Эйнсли Мэйтланд-Найлс Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс пропустит до двух месяцев с переломом левой ноги.

Напомним, к первому матчу нового сезона Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" "канониры" подошли с оголенным левым флангом обороны из-за травм Сеада Колашинаца и Начо Монреаля. Тренеру Унаи Эмери не оставалось ничего другого, кроме как отправить в эту зону Мэйтланд-Найлса.

Однако 20-летний англичанин продержался против чемпионов Премьер-Лиги чуть более получаса, после чего, хромая, уступил свое место на поле ветерану Штефану Лихтштайнеру, привыкшему действовать на противоположном краю защиты.

На своей пресс-конференции в четверг Эмери подтвердил, что углубленное обследование обнаружило у Эйнсли "небольшую трещину" в малоберцовой кости. На восстановление игроку потребуется от шести до восьми недель.

К счастью для Эмери, в ближайший уикенд против "Челси" на позицию левого защитника будет готов выйти Монреаль, уже приступивший к занятиям с полной нагрузкой. То же самое касается и Данни Уэлбека, которого Унаи наигрывал на этой позиции в тренировках.



Метки Арсенал, Мэйтланд-Найлс, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. leon-britton 16.08.2018 15:06 # leon-britton
    Уэлбек заменит достойно этого ноунейма, какому провели шершавым мухомором по губам.

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  2. unreal84 16.08.2018 15:01 # unreal84
    Сразу виден почерк Михайло петуха .
    Небольшая трещина и перелом ноги это не знак равно. Идиот ты ска узкоглазый

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  3. bushwacka 16.08.2018 14:38 # bushwacka
    Скорейшего выздоровления.

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  4. irbis85 16.08.2018 14:21 # irbis85
    сучий Уолкер...и даже жёлтую не показали

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  5. pistolero-lfc 16.08.2018 14:12 # pistolero-lfc
    улучшает статистику травм, как и попросил Унаи.
    что не так?

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