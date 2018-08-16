"Арсенал" отправил Белика за практикой в "Чарльтон"

Юный защитник "Арсенала" Крыстиан Белик отправился в клуб Лиги Один "Чарльтон", где проведет сезон 2018/19 на правах аренды.

Белик присоединился к "канонирам" еще в январе 2015 и позже в том же году дебютировал за лондонский клуб в Кубке Лиги, однако шансов проявить себя в Премьер-Лиге пока не имел.



В прошлом году 20-летний поляк побывал в аренде в "Бирмингеме", где сыграл 10 матчей и произвел хорошее впечатление. Теперь Крыстиан опустится еще на ступеньку ниже — до Лиги Один — и постарается помочь "Чарльтону".