"Арсенал" отправил Белика за практикой в "Чарльтон"
Юный защитник "Арсенала" Крыстиан Белик отправился в клуб Лиги Один "Чарльтон", где проведет сезон 2018/19 на правах аренды.
Белик присоединился к "канонирам" еще в январе 2015 и позже в том же году дебютировал за лондонский клуб в Кубке Лиги, однако шансов проявить себя в Премьер-Лиге пока не имел.
В прошлом году 20-летний поляк побывал в аренде в "Бирмингеме", где сыграл 10 матчей и произвел хорошее впечатление. Теперь Крыстиан опустится еще на ступеньку ниже — до Лиги Один — и постарается помочь "Чарльтону".
16.08.2018 13:30
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Крыстиан Белик должен играть за чолще фк.
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