Брандс признал, что "Эвертон" переплатил за Ришарлисона
Спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс признал, что "ириски" переплатили за бывшего вингера "Уотфорда" Ришарлисона.
21-летний бразилец, только в прошлом году оказавшийся в Премьер-Лиге, перебрался на "Гудисон Парк" за 40 миллионов фунтов. На покупке Ришарлисона настоял экс-тренер "Уотфорда" Марку Силва.
Эта сделка оказалась одной из самых дорогостоящих этим летом и оставила после себя много вопросов. Брандс признает, что из-за плохих отношений с "Уотфордом" "Эвертону" пришлось переплатить за игрока.
"Мы понимали, что из-за отношений между клубами нам придется заплатить за Ришарлисон чуть больше. Его реальная рыночная стоимость ниже, но в конце концов мы довольны, что нам удалось его заполучить".
"Мы считаем, что он может вырасти в особенного игрока. У него отличная скорость, он трудится на команду, очень силен и обладает высоким ростом. У него полно важных качеств", - сообщил Брандс The Guardian.
16.08.2018 13:00
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Да это же копейки на фоне нынешних цен
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