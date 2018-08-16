Брандс признал, что "Эвертон" переплатил за Ришарлисона

Спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс признал, что "ириски" переплатили за бывшего вингера "Уотфорда" Ришарлисона.

21-летний бразилец, только в прошлом году оказавшийся в Премьер-Лиге, перебрался на "Гудисон Парк" за 40 миллионов фунтов. На покупке Ришарлисона настоял экс-тренер "Уотфорда" Марку Силва.



Эта сделка оказалась одной из самых дорогостоящих этим летом и оставила после себя много вопросов. Брандс признает, что из-за плохих отношений с "Уотфордом" "Эвертону" пришлось переплатить за игрока.



"Мы понимали, что из-за отношений между клубами нам придется заплатить за Ришарлисон чуть больше. Его реальная рыночная стоимость ниже, но в конце концов мы довольны, что нам удалось его заполучить".



"Мы считаем, что он может вырасти в особенного игрока. У него отличная скорость, он трудится на команду, очень силен и обладает высоким ростом. У него полно важных качеств", - сообщил Брандс The Guardian.