Эмери потребовал от игроков "Арсенала" сбросить лишний вес

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери обнаружил у своих игроков большие проблемы с физической формой и лишним весом.

Унаи прибыл на "Эмирейтс" этим летом с репутацией специалиста, исповедующего активный футбол на хороших скоростях и с хорошим движением. Однако испанец обнаружил, что доставшиеся ему от Арсена Венгера футболисты не готовы играть в таком стиле.



Как стало известно Daily Star, Эмери потребовал от своих игроков сбросить в среднем 1.3 килограмма. Унаи хочет, чтобы футболисты заменили жир мышечной массой.



Также Эмери надеется подтянуть уровень физической готовности команды. Унаи считает, что его подопечные недостаточно бегают в матчах и совершают недостаточно ускорений.



Наконец, Эмери потребовал от своего медицинского департамента улучшить статистику травм — в прошлом "Арсенал" часто страдал из-за повреждений игроков, в том числе долгосрочных, как в случае с Джеком Уилширом и Санти Касорлой.