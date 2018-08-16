Эмери потребовал от игроков "Арсенала" сбросить лишний вес
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери обнаружил у своих игроков большие проблемы с физической формой и лишним весом.
Унаи прибыл на "Эмирейтс" этим летом с репутацией специалиста, исповедующего активный футбол на хороших скоростях и с хорошим движением. Однако испанец обнаружил, что доставшиеся ему от Арсена Венгера футболисты не готовы играть в таком стиле.
Как стало известно Daily Star, Эмери потребовал от своих игроков сбросить в среднем 1.3 килограмма. Унаи хочет, чтобы футболисты заменили жир мышечной массой.
Также Эмери надеется подтянуть уровень физической готовности команды. Унаи считает, что его подопечные недостаточно бегают в матчах и совершают недостаточно ускорений.
Наконец, Эмери потребовал от своего медицинского департамента улучшить статистику травм — в прошлом "Арсенал" часто страдал из-за повреждений игроков, в том числе долгосрочных, как в случае с Джеком Уилширом и Санти Касорлой.
16.08.2018 12:00
Просмотров: 1414
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Эмери наверно в акуе от состава, который годами жил в условиях полной расслабухи и вседозволения. А ведь когда-то Арсен первым ввел диеты, контроль питания и все такое в АПЛ.
(ответить)
а как быть тем, кто невидим?
(ответить)
Алло тренеришка.
(ответить)
а как же он их к сезону готовил?
(ответить)
Команда не готова к сезону, наверно и Челси проиграют
(ответить)
Вот она сытая столичная житуха,нахрена пахать когда и так всё включено.
(ответить)
Жирный жирный как поезд пассажирный
(ответить)
Предлагаю ввести наказания розгами и палками. И просто пиздеть по контракту как опция. Побегут
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий