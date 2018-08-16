Эмери потребовал от игроков "Арсенала" сбросить лишний вес

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери обнаружил у своих игроков большие проблемы с физической формой и лишним весом.

Унаи прибыл на "Эмирейтс" этим летом с репутацией специалиста, исповедующего активный футбол на хороших скоростях и с хорошим движением. Однако испанец обнаружил, что доставшиеся ему от Арсена Венгера футболисты не готовы играть в таком стиле.

Как стало известно Daily Star, Эмери потребовал от своих игроков сбросить в среднем 1.3 килограмма. Унаи хочет, чтобы футболисты заменили жир мышечной массой.

Также Эмери надеется подтянуть уровень физической готовности команды. Унаи считает, что его подопечные недостаточно бегают в матчах и совершают недостаточно ускорений.

Наконец, Эмери потребовал от своего медицинского департамента улучшить статистику травм — в прошлом "Арсенал" часто страдал из-за повреждений игроков, в том числе долгосрочных, как в случае с Джеком Уилширом и Санти Касорлой.



Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. toledo 16.08.2018 13:02 # toledo
    Эмери наверно в акуе от состава, который годами жил в условиях полной расслабухи и вседозволения. А ведь когда-то Арсен первым ввел диеты, контроль питания и все такое в АПЛ.

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  2. pistolero-lfc 16.08.2018 12:57 # pistolero-lfc
    а как быть тем, кто невидим?

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  3. alexminck 16.08.2018 12:55 # alexminck
    Алло тренеришка.

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  4. mab 16.08.2018 12:54 # mab
    а как же он их к сезону готовил?

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  5. shakur 16.08.2018 12:50 # shakur
    Команда не готова к сезону, наверно и Челси проиграют

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  6. noi39 16.08.2018 12:41 # noi39
    Вот она сытая столичная житуха,нахрена пахать когда и так всё включено.

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  7. chebrec 16.08.2018 12:16 # chebrec
    Жирный жирный как поезд пассажирный

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  8. ed-malcev 16.08.2018 12:12 # ed-malcev
    Предлагаю ввести наказания розгами и палками. И просто пиздеть по контракту как опция. Побегут

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