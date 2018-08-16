Гвардиола хочет, чтобы "Сити" догнал "Юнайтед" по количеству трофеев

Гвардиола и Моуриньо Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что хочет прервать гегемонию "Манчестер Юнайтед" в английском футболе.

Если "горожане" выиграли всего три титула за свою историю, то их соседи по Манчестеру становились чемпионами Англии 20 раз. По этому показателю клуб с "Олд Траффорд" является самым успешным в стране.

Гвардиола принес "Сити" уже два трофея, но не хочет останавливаться на достигнутом. Пеп надеется, что однажды его клуб сравнится с "Юнайтед" по количеству наград.

"Наши соседи побеждали последние 15-20 лет. Мой самый большой вызов заключается в том, чтобы изменить ситуацию в нашу пользу", - сообщил Гвардиола в документальной фильме All Or Nothing, посвященном чемпионскому сезону "Сити".




Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 16.08.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1797

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Последние комментарии:




  1. kojan 16.08.2018 13:04 # kojan
    у Пепа признаки мании величия, следующий коуч лузерпуля...

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  2. pistolero-lfc 16.08.2018 12:54 # pistolero-lfc
    им бы для начала догнать Астон Виллу и Эвертон

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  3. arkan 16.08.2018 12:43 # arkan
    Всего лишь через 10 лет история будет выглядеть иначе !

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  4. ed-malcev 16.08.2018 12:24 # ed-malcev
    Осталось клопа подсадить на синтетику. И все в ажуре! Бухарь Эмери в фаворе. Ведь кто то должен шершавым мухомором водить по губам этим обьебосникам. Скриньте.

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  5. ed-malcev 16.08.2018 12:21 # ed-malcev
    По ходу мочауринье сдал своего дилера Пепе. Теперь вместе гоняют лысого сухими руками.

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  6. chebrec 16.08.2018 12:17 # chebrec
    Дура лысая
    Кукушка у неё тютю

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  7. galymmus 16.08.2018 12:16 # galymmus
    Какой 3? 4 не хочешь. Если Гвардиола останется на 10 лет то можно построить династию как в Барсе.

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  8. udaff 16.08.2018 11:57 # udaff
    Долго догонять будет. Не доживём.

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  9. fanat-united 16.08.2018 11:32 # fanat-united
    Без шансов лысый, даже ливеврная помойка не сможет обогнать МЮ ближайшие лет 20, а сити и подавно

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  10. rj1992 16.08.2018 11:24 # rj1992
    Серьезно? Лысый сидя в мешке такое перднул? Типо скопировал слова Сафа когда тот был в говне, но бросил вызов гегемону 80-х ЛФК. 100 лет не тренируют Пеп

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  11. manutd4life 16.08.2018 11:21 # manutd4life
    Ax axax axaxax axaxaxaxaxaxaxaxax

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  12. jesus33 16.08.2018 11:21 # jesus33
    ЛЕГЕНДА!

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  13. slash-lfc 16.08.2018 11:04 # slash-lfc
    Бл, тогда ему Шыти нужно будет тренить лет 20, а это априори невозможно, знач абосан.

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