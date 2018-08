Гвардиола хочет, чтобы "Сити" догнал "Юнайтед" по количеству трофеев

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что хочет прервать гегемонию "Манчестер Юнайтед" в английском футболе.

Если "горожане" выиграли всего три титула за свою историю, то их соседи по Манчестеру становились чемпионами Англии 20 раз. По этому показателю клуб с "Олд Траффорд" является самым успешным в стране.



Гвардиола принес "Сити" уже два трофея, но не хочет останавливаться на достигнутом. Пеп надеется, что однажды его клуб сравнится с "Юнайтед" по количеству наград.



"Наши соседи побеждали последние 15-20 лет. Мой самый большой вызов заключается в том, чтобы изменить ситуацию в нашу пользу", - сообщил Гвардиола в документальной фильме All Or Nothing, посвященном чемпионскому сезону "Сити".