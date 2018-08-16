Гвардиола хочет, чтобы "Сити" догнал "Юнайтед" по количеству трофеев
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что хочет прервать гегемонию "Манчестер Юнайтед" в английском футболе.
Если "горожане" выиграли всего три титула за свою историю, то их соседи по Манчестеру становились чемпионами Англии 20 раз. По этому показателю клуб с "Олд Траффорд" является самым успешным в стране.
Гвардиола принес "Сити" уже два трофея, но не хочет останавливаться на достигнутом. Пеп надеется, что однажды его клуб сравнится с "Юнайтед" по количеству наград.
"Наши соседи побеждали последние 15-20 лет. Мой самый большой вызов заключается в том, чтобы изменить ситуацию в нашу пользу", - сообщил Гвардиола в документальной фильме All Or Nothing, посвященном чемпионскому сезону "Сити".
16.08.2018 11:00
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Последние комментарии:
у Пепа признаки мании величия, следующий коуч лузерпуля...
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им бы для начала догнать Астон Виллу и Эвертон
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Всего лишь через 10 лет история будет выглядеть иначе !
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Осталось клопа подсадить на синтетику. И все в ажуре! Бухарь Эмери в фаворе. Ведь кто то должен шершавым мухомором водить по губам этим обьебосникам. Скриньте.
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По ходу мочауринье сдал своего дилера Пепе. Теперь вместе гоняют лысого сухими руками.
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Дура лысая
Кукушка у неё тютю
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Какой 3? 4 не хочешь. Если Гвардиола останется на 10 лет то можно построить династию как в Барсе.
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Долго догонять будет. Не доживём.
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Без шансов лысый, даже ливеврная помойка не сможет обогнать МЮ ближайшие лет 20, а сити и подавно
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Серьезно? Лысый сидя в мешке такое перднул? Типо скопировал слова Сафа когда тот был в говне, но бросил вызов гегемону 80-х ЛФК. 100 лет не тренируют Пеп
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Ax axax axaxax axaxaxaxaxaxaxaxax
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ЛЕГЕНДА!
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Бл, тогда ему Шыти нужно будет тренить лет 20, а это априори невозможно, знач абосан.
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