Сарри отменил диету Конте для игроков "Челси"

Маурицио Сарри Одним из первых решений Маурицио Сарри на посту главного тренера "Челси" стала отмены диеты, которую ввел для игроков его предшественник Антонио Конте.

Как сообщает The Telegraph, Конте очень строго относился к питанию игроков, ограничивая их рацион определенным количеством продуктов. Сарри от диеты предшественника отказался.

Чтобы создать более комфортную атмосферу в команде, Маурицио разрешил дополнить и разнообразить рацион игроков как на тренировочной базе "синих" в Кобхэме, так и во время выездов.

Еще Сарри отменил практику, при которой футболисты заселялись в отель перед матчами. Маурицио позволил игрокам проводить последний день перед поединком с родными и близкими. Издание уточняет, что нововведения пришлись "синим" по душе.



Метки Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 16.08.2018 10:00

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  1. chebrec 16.08.2018 11:07 # chebrec
    Сарри сказал одно кретины перевели в своё

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  2. brown-ale 16.08.2018 11:07 # brown-ale
    Конте чуть веганами всех не сделал.

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  3. slash-lfc 16.08.2018 11:06 # slash-lfc
    Вместо одного стакана желтенькой с утреца натощак теперь пинсам будут позволять пить целую бутылку, нарм.

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  4. meshuggah 16.08.2018 11:02 # meshuggah
    блэкджек и шлюх бы еще

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  5. alexomck 16.08.2018 10:36 # alexomck
    не зря Роман курилку обещал, будут смолить в перерыве всей командой.

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  6. leon-britton 16.08.2018 10:29 # leon-britton
    Все... Посыпалась дисциплина. Скоро разрешит курить на скамейке запасных и долбиться в попчанский в раздевалке. Вообщем пенсам проведут шершавым мухомором по губам, скриньте.

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  7. psycho1 16.08.2018 10:19 # psycho1
    Последнее, что отделяло команду от чемпионшипа и то надо сломать.

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  8. asnural 16.08.2018 10:10 # asnural
    Всем по пачке Мальборо!

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  9. zzspurs 16.08.2018 10:05 # zzspurs
    Да уж... азар и вилиан и так из за силы тяжести своих задниц падали на поле, так теперь они и бегать то не смогут...

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  10. ganinilyha 16.08.2018 10:03 # ganinilyha
    По пивку перед матчами, норм

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