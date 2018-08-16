Сарри отменил диету Конте для игроков "Челси"

Одним из первых решений Маурицио Сарри на посту главного тренера "Челси" стала отмены диеты, которую ввел для игроков его предшественник Антонио Конте.

Как сообщает The Telegraph, Конте очень строго относился к питанию игроков, ограничивая их рацион определенным количеством продуктов. Сарри от диеты предшественника отказался.



Чтобы создать более комфортную атмосферу в команде, Маурицио разрешил дополнить и разнообразить рацион игроков как на тренировочной базе "синих" в Кобхэме, так и во время выездов.



Еще Сарри отменил практику, при которой футболисты заселялись в отель перед матчами. Маурицио позволил игрокам проводить последний день перед поединком с родными и близкими. Издание уточняет, что нововведения пришлись "синим" по душе.