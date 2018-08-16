Сарри отменил диету Конте для игроков "Челси"
Одним из первых решений Маурицио Сарри на посту главного тренера "Челси" стала отмены диеты, которую ввел для игроков его предшественник Антонио Конте.
Как сообщает The Telegraph, Конте очень строго относился к питанию игроков, ограничивая их рацион определенным количеством продуктов. Сарри от диеты предшественника отказался.
Чтобы создать более комфортную атмосферу в команде, Маурицио разрешил дополнить и разнообразить рацион игроков как на тренировочной базе "синих" в Кобхэме, так и во время выездов.
Еще Сарри отменил практику, при которой футболисты заселялись в отель перед матчами. Маурицио позволил игрокам проводить последний день перед поединком с родными и близкими. Издание уточняет, что нововведения пришлись "синим" по душе.
16.08.2018 10:00
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Последние комментарии:
Сарри сказал одно кретины перевели в своё
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Конте чуть веганами всех не сделал.
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Вместо одного стакана желтенькой с утреца натощак теперь пинсам будут позволять пить целую бутылку, нарм.
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блэкджек и шлюх бы еще
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не зря Роман курилку обещал, будут смолить в перерыве всей командой.
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Все... Посыпалась дисциплина. Скоро разрешит курить на скамейке запасных и долбиться в попчанский в раздевалке. Вообщем пенсам проведут шершавым мухомором по губам, скриньте.
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Последнее, что отделяло команду от чемпионшипа и то надо сломать.
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Всем по пачке Мальборо!
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Да уж... азар и вилиан и так из за силы тяжести своих задниц падали на поле, так теперь они и бегать то не смогут...
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По пивку перед матчами, норм
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