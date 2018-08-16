Серхио Агуэро боялся снега

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро признался, что долго не мог привыкнуть к холодам в Англии.

В дебютном сезоне за "Сити" аргентинец забил два десятка голов, один из которых принес "горожанам" долгожданный титул Премьер-Лиги. Впрочем, адаптация к английскому футболу не прошла для Агуэро безболезненно.



По словам Серхио, первое время он не мог привыкнуть к холодной погоде и даже был готов просить замену, чтобы согреться. Сейчас эта проблема не беспокоит лучшего бомбардира в истории "Сити".



"Все было не так гладко, как может показаться на первый взгляд. Как-то раз мы играли в снег, и мне было настолько холодно, что я почти попросил замену. Клянусь, лед был везде: на ногах, руках и даже на лице", - цитирует Агуэро Daily Mirror.