Кайл Уолкер уверен, что "Сити" справится с потерей Де Брюйне

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер выразил уверенность, что его команда справится с потерей полузащитника Кевина Де Брюйне.

Напомним, накануне с тренировочной базы "горожан" пришло известие, что Де Брюйне повредил свое правое колено и теперь рискует провести в лазарете до трех месяцев.



27-летний бельгиец был ключевой фигурой в команде Хосепа Гвардиолы, оформившей титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне, однако Уолкер убежден, что "Сити" справится.



"Кевин отличный игрок, и это просто несчастный случай, произошедший на тренировке, однако наш состав достаточно глубок. Мы не зависим от какого-либо одного игрока. Это командная игра, и любой из нас готов заменить товарища. Конечно, это большая потеря, но у нас есть, кем его заменить", — цитирует Уолкера Sky Sports.



Потерю Де Брюйне прокомментировал и полузащитник "горожан" Илкай Гюндоган, который видится одним из наиболее вероятных сменщиков Кевина на поле.



"Он провел невероятный сезон. Он так сильно влиял на нашу игру. Он был, возможно, нашим главным игроком в прошлом сезоне. Он очень важен. Все мы надеемся, что травма не слишком серьезна, и он сможет как можно скорее вернуться на поле", — сообщил Гюндоган.