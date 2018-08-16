"Эвертон" не переплачивал агенту Йерри Мины

Спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс опроверг слухи о том, что его клуб опередил "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Йерри Мину, сильно переплатив агенту защитника.

"Ирискам" удалось оформить переход Мины из "Барселоны" стоимостью 28.5 миллионов фунтов только в заключительный день летнего трансферного окна. На протяжении некоторого времени перед этим ходили слухи, что виды на колумбийца, ярко себя проявившего на ЧМ-2018, также имеет "Юнайтед".



Некоторые издания даже сообщали, что "красные дьяволы" отказались от претензий на Йерри из-за чересчур высоких требований агента и дяди игрока. Однако Брандс отрицает, что его клубу пришлось переплатить за посреднические услуги.



"Нет, это не так, весь процесс согласования сделки был очень простым. Я сделал предложение, а "Барселона" запросила совершенно другую сумму, которую мы бы никогда не заплатили".



"Тогда они сказали: "Хорошо, давайте дождемся концовки трансферного окна". Мы никогда не меняли свое предложение. В этом был определенный риск, потому что пресса писала о "Юнайтед" и о том, что "Барселона" и агент пытаются использовать это в своих интересах".



"Сам игрок постоянно говорил мне: "Я хочу в "Эвертон". Было замечательно это слышать, но никогда нельзя исключать, что придет "Юнайтед" и предложит на 150 тысяч фунтов в неделю больше — в таком случае ты обречен".



"Барселона" сообщила мне: "Юнайтед" на подходе". Я не знаю, сделали ли они свое предложение, но я сознательно пошел на этот риск. Для этого и нужны резервные варианты, ведь никогда не знаешь, как все сложится".



"В заключительный уикенд перед закрытием рынка у меня уже была уверенность, что мы не упустим игрока", — цитирует Брандса Daily Mail.