Алдервейрелд может уйти в "Баварию"

Этим летом "Тоттенхэм" все еще может расстаться с защитником Тоби Алдервейрелдом, приобрести которого хочет "Бавария".

На протяжении всего межсезонья Алдервейрелда сватали в "Манчестер Юнайтед", однако "шпоры" выставили чересчур высокую цену для своих конкурентов по Премьер-Лиге — точно так же поступили и сами "красные дьяволы", потребовав от "Тоттенхэма" целое состояние за нападающего Антони Мартиаля. Ни тот, ни другой переход оказался невозможен.



Однако "Тоттенхэм" по-прежнему открыт к расставанию с 29-летним бельгийцем по причине истекающего через год контракта. Вариант с отъездом Алдервейрелда в Бундеслигу вполне устроил бы лондонский клуб.



Как стало известно Daily Mirror, "Бавария" видит в Тоби потенциальную замену для Джерома Боатенга, которым совсем недавно интересовался "Юнайтед". "Дьяволы" не смогли заполучить игрока сборной Германии, поскольку предпочитали арендовать его, а мюнхенцы был готовы лишь продать за 50 миллионов фунтов.



По информации издания, в данный момент Боатенг находится на пороге перехода в ПСЖ, уже согласовав с парижанами условия личного контракта. Если этот трансфер состоится, "Бавария" будет готова сделать свое предложение по Алдервейрелда.