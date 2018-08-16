"Челси" сосредоточится на поисках замены для Эменало
После закрытия трансферного окна в остальной Европе приоритетом "Челси" станет приглашение нового технического директора.
Напомним, последним техническим директором "синих" был Майкл Эменало, который посвятил лондонскому клубу 10 лет. В ноябре прошлого года нигериец покинул "Стэмфорд Бридж" и уже спустя считанные недели взялся за работу в "Монако".
С момента ухода Эменало фактическим руководителем "Челси" является Марина Грановская. Вот уже второе трансферное окно она заведует комплектацией состава, а ранее этим летом осуществила смену главного тренера, пригласив Маурицио Сарри на место Антонио Конте.
Как известно, трансферное окно в Премьер-Лиге уже закрыто, однако клубы высшего английского дивизиона все еще могут отпускать игроков. Защитник Кеннет Омеруо, в среду присоединившийся к "Леганесу", стал уже 31-м футболистом, которого "синие" отправили в аренду этим летом.
Когда с трансферами будет покончено и наступит осень, "Челси" сосредоточится на поисках нового технического директора, с которым бы Грановская поделилась властью.
Технический директор будет не только отвечать за трансферную политику, но также курировать академию и выступать связующим звеном между руководством клуба, тренерским штабом и игроками.
Как сообщает The Guardian, Сарри готов работать с любым специалистом, но в идеале предпочел бы человека, который говорит по-итальянски. Среди ранних кандидатур на роль технического директора "Челси" пресса называет Дэна Эшуорта из FA, Мончи из "Ромы", а также бывших игроков "синих" Жулиано Беллетти и Михаэля Баллака.
16.08.2018 05:55
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Последние комментарии:
вот твари неблагодарные, Маринка только начала возвращать Челси на привычные позиции.
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Пусть Коммоли берут.
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Давно пора мать вашу!
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Грановская хорошо справляется
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Вот это поворот!
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