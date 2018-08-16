"Челси" сосредоточится на поисках замены для Эменало

Майкл Эменало После закрытия трансферного окна в остальной Европе приоритетом "Челси" станет приглашение нового технического директора.

Напомним, последним техническим директором "синих" был Майкл Эменало, который посвятил лондонскому клубу 10 лет. В ноябре прошлого года нигериец покинул "Стэмфорд Бридж" и уже спустя считанные недели взялся за работу в "Монако".

С момента ухода Эменало фактическим руководителем "Челси" является Марина Грановская. Вот уже второе трансферное окно она заведует комплектацией состава, а ранее этим летом осуществила смену главного тренера, пригласив Маурицио Сарри на место Антонио Конте.

Как известно, трансферное окно в Премьер-Лиге уже закрыто, однако клубы высшего английского дивизиона все еще могут отпускать игроков. Защитник Кеннет Омеруо, в среду присоединившийся к "Леганесу", стал уже 31-м футболистом, которого "синие" отправили в аренду этим летом.

Когда с трансферами будет покончено и наступит осень, "Челси" сосредоточится на поисках нового технического директора, с которым бы Грановская поделилась властью.

Технический директор будет не только отвечать за трансферную политику, но также курировать академию и выступать связующим звеном между руководством клуба, тренерским штабом и игроками.

Как сообщает The Guardian, Сарри готов работать с любым специалистом, но в идеале предпочел бы человека, который говорит по-итальянски. Среди ранних кандидатур на роль технического директора "Челси" пресса называет Дэна Эшуорта из FA, Мончи из "Ромы", а также бывших игроков "синих" Жулиано Беллетти и Михаэля Баллака.



Метки Челси, Эменало

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2018 05:55

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Последние комментарии:




  1. alexomck 16.08.2018 06:46 # alexomck
    вот твари неблагодарные, Маринка только начала возвращать Челси на привычные позиции.

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  2. slash-lfc 16.08.2018 06:41 # slash-lfc
    Пусть Коммоли берут.

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  3. gringo1990 16.08.2018 06:38 # gringo1990
    Давно пора мать вашу!

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  4. tigerpool 16.08.2018 06:09 # tigerpool
    Грановская хорошо справляется

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  5. chebrec 16.08.2018 06:08 # chebrec
    Вот это поворот!

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