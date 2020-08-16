Невилл предупредил "Юнайтед" насчет увольнения Моуриньо

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что увольнение Жозе Моуриньо с поста главного тренера "красных дьяволов" и приглашение на его место другого специалиста — вроде Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" — повлекло бы за собой полную перестройку команды.

Как известно, ни в одном из своих предыдущих клубов Моуриньо никогда не работал дольше трех лет, а стартовавший сезон является как раз третьим для Жозе в "Юнайтед".



Первые намеки на то, что Моуриньо может быть изгнан с "Олд Траффорд", уже появились. Португалец исповедует незрелищный футбол, который не нравится многим болельщикам и который не принес ни одного трофея в прошлом сезоне. Вдобавок последние недели Жозе буквально излучал разочарование трансферной политикой клуба.



Спекуляции насчет будущего Моуриньо не утихают. Например, в среду утром издание L'Equipe сообщило, что на место Жозе метит экс-наставник "Реала" Зинедин Зидан.



Еще одним возможным сменщиком Моуриньо называется Почеттино, который едва ли может быть счастлив тем, что "Тоттенхэм" не купил ему ни одного игрока этим летом. Однако Невилл считает, что уход Жозе чреват и кардинальным обновлением состава.



"Давайте предположим, что следующим "Юнайтед" возглавит Маурисио Почеттино — ему нравятся голодные игроки 23-24 лет, которых он подстегивает и заставляет играть высоко. Ему нравится играть с прессингом, который начинается от атаки".



"Многих ли нападающих "Юнайтед" вы видели, которые бегают, как их коллеги из "Тоттенхэма"? Моуриньо рад отсиживаться чуть глубже и предпочитает более крепких и физически сильных игроков. Будучи болельщиком "Манчестер Юнайтед", за этим больно наблюдать", — цитирует Невилла Daily Star.