Невилл предупредил "Юнайтед" насчет увольнения Моуриньо
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что увольнение Жозе Моуриньо с поста главного тренера "красных дьяволов" и приглашение на его место другого специалиста — вроде Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" — повлекло бы за собой полную перестройку команды.
Как известно, ни в одном из своих предыдущих клубов Моуриньо никогда не работал дольше трех лет, а стартовавший сезон является как раз третьим для Жозе в "Юнайтед".
Первые намеки на то, что Моуриньо может быть изгнан с "Олд Траффорд", уже появились. Португалец исповедует незрелищный футбол, который не нравится многим болельщикам и который не принес ни одного трофея в прошлом сезоне. Вдобавок последние недели Жозе буквально излучал разочарование трансферной политикой клуба.
Спекуляции насчет будущего Моуриньо не утихают. Например, в среду утром издание L'Equipe сообщило, что на место Жозе метит экс-наставник "Реала" Зинедин Зидан.
Еще одним возможным сменщиком Моуриньо называется Почеттино, который едва ли может быть счастлив тем, что "Тоттенхэм" не купил ему ни одного игрока этим летом. Однако Невилл считает, что уход Жозе чреват и кардинальным обновлением состава.
"Давайте предположим, что следующим "Юнайтед" возглавит Маурисио Почеттино — ему нравятся голодные игроки 23-24 лет, которых он подстегивает и заставляет играть высоко. Ему нравится играть с прессингом, который начинается от атаки".
"Многих ли нападающих "Юнайтед" вы видели, которые бегают, как их коллеги из "Тоттенхэма"? Моуриньо рад отсиживаться чуть глубже и предпочитает более крепких и физически сильных игроков. Будучи болельщиком "Манчестер Юнайтед", за этим больно наблюдать", — цитирует Невилла Daily Star.
16.08.2018 00:05
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Когда-то был реально топарём, хоть и был вечной сучкой Ливерпуля в полуфиналах ЛЧ. Но чего только стоят его победы с Порту и Интером, а как он приезжал в Англию: Ай синк Айм а спешл Уан! А как сумел отобрать чашку Ла Лиги у ПЭПКИ! Да ЧСВ-шный характер многих раздражал, но он был Топ-тренером.
А сейчас что?? Стал злым, старым, вечно ноющим об0сцаным автобусником ,который просто разводит своих боссов на бабки и только.
Вот только Пенсы реально думали, что он любит их клуб после слов:я лондонский синий т.п. , а на самом деле Жозик лишь развёл Абрамку на бабло. То же самое будет и с МУМУ
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После Моуриньо любой физрук, с этими футболистами поставит игру лучше.
Просто скажет, что оказывается можно бить по воротам соперника. Шок!
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Гений Маур . Собой закрыл амбразуру Сочестр сосайтед
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Маур гений
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Маура нужно увольнять. Его пребывание в МЮ пустая трата времени. Перестройка всё равно начнётся, и лучше, чтобы она началась как можно скорее.
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