Гендузи: "Арсенал" может выиграть Премьер-Лигу"
Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи уверен, что у "канониров" есть шансы выиграть чемпионский титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
В прошлом сезоне "Арсенал" отстал от чемпионов из "Манчестер Сити" аж на 37 очков. Такие вводные данные не смущают 19-летнего Гендузи, который уверен, что у его новой команды есть шансы на титул.
"Да, я действительно в это верю. У нас есть подходящие для этого игроки и персонал. Мы способны выиграть столько матчей, сколько возможно. Я действительно верю в нас".
"Манчестер Сити" – команда топ-уровня, но в Премьер-Лиге выступает много сильных клубов, здесь невозможно ничего предсказать. Мы сохраняем позитивный настрой и думаем только о хорошем", - сообщил Гендузи Goal.
15.08.2018 22:00
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Ловите долбаеба
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все, спасибо, теперь мы знаем, что арсенал все просрет
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наркоман что ле?
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Мозги вместе с волосами вылезли...
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Мечтай, мальчик
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Начинается)
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блеать кто это
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Клиника.
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Лидер Арсенала
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может, но не станет.
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поржал от души
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братишка Луиза умом не блещет.
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ох*еть, кто это??????
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