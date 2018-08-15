Гендузи: "Арсенал" может выиграть Премьер-Лигу"

Маттео Гендузи Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи уверен, что у "канониров" есть шансы выиграть чемпионский титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

В прошлом сезоне "Арсенал" отстал от чемпионов из "Манчестер Сити" аж на 37 очков. Такие вводные данные не смущают 19-летнего Гендузи, который уверен, что у его новой команды есть шансы на титул.

"Да, я действительно в это верю. У нас есть подходящие для этого игроки и персонал. Мы способны выиграть столько матчей, сколько возможно. Я действительно верю в нас".

"Манчестер Сити" – команда топ-уровня, но в Премьер-Лиге выступает много сильных клубов, здесь невозможно ничего предсказать. Мы сохраняем позитивный настрой и думаем только о хорошем", - сообщил Гендузи Goal.




Метки Арсенал, Гендузи

Автор foxmcfc   

Дата 15.08.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 722

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  1. chelsea-super 15.08.2018 23:13 # chelsea-super
    Ловите долбаеба

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  2. monsieurgood 15.08.2018 23:09 # monsieurgood
    все, спасибо, теперь мы знаем, что арсенал все просрет

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  3. mab 15.08.2018 22:56 # mab
    наркоман что ле?

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  4. ezh28 15.08.2018 22:36 # ezh28
    Мозги вместе с волосами вылезли...

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  5. ganinilyha 15.08.2018 22:33 # ganinilyha
    Мечтай, мальчик

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  6. redwhitegun 15.08.2018 22:20 # redwhitegun
    Начинается)

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  7. alexminck 15.08.2018 22:18 # alexminck
    блеать кто это

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  8. ccchelsea 15.08.2018 22:15 # ccchelsea
    Клиника.

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  9. shakur 15.08.2018 22:15 # shakur
    Лидер Арсенала

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  10. pistolero-lfc 15.08.2018 22:12 # pistolero-lfc
    может, но не станет.

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  11. katus 15.08.2018 22:08 # katus
    поржал от души

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  12. alexomck 15.08.2018 22:07 # alexomck
    братишка Луиза умом не блещет.

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  13. manutd-20champ 15.08.2018 22:02 # manutd-20champ
    ох*еть, кто это??????

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