Гендузи: "Арсенал" может выиграть Премьер-Лигу"

Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи уверен, что у "канониров" есть шансы выиграть чемпионский титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

В прошлом сезоне "Арсенал" отстал от чемпионов из "Манчестер Сити" аж на 37 очков. Такие вводные данные не смущают 19-летнего Гендузи, который уверен, что у его новой команды есть шансы на титул.



"Да, я действительно в это верю. У нас есть подходящие для этого игроки и персонал. Мы способны выиграть столько матчей, сколько возможно. Я действительно верю в нас".



"Манчестер Сити" – команда топ-уровня, но в Премьер-Лиге выступает много сильных клубов, здесь невозможно ничего предсказать. Мы сохраняем позитивный настрой и думаем только о хорошем", - сообщил Гендузи Goal.