"Эвертон" отправил Влашича в ЦСКА

Атакующий полузащитник "Эвертона" Никола Влашич отправился в московский ЦСКА на правах аренды.

Перебравшись на "Гудисон Парк" из "Хайдука" в 2017 году за 10 миллионов фунтов, с тех пор Влашич провел 19 матчей за первую команду "ирисок".



Новый главный тренер "Эвертона" Марку Силва не смог гарантировать игровую практику 20-летнему хорвату, потому тот решил откликнуться на предложение из России.



Таким образом, Влашич проведет в ЦСКА весь сезон 2018/19. Дебютировать за свой новый клуб Никола сможет уже в субботу против "Арсенала" — правда, не лондонского, а всего лишь тульского.