"Эвертон" отправил Влашича в ЦСКА

Никола Влашич Атакующий полузащитник "Эвертона" Никола Влашич отправился в московский ЦСКА на правах аренды.

Перебравшись на "Гудисон Парк" из "Хайдука" в 2017 году за 10 миллионов фунтов, с тех пор Влашич провел 19 матчей за первую команду "ирисок".

Новый главный тренер "Эвертона" Марку Силва не смог гарантировать игровую практику 20-летнему хорвату, потому тот решил откликнуться на предложение из России.

Таким образом, Влашич проведет в ЦСКА весь сезон 2018/19. Дебютировать за свой новый клуб Никола сможет уже в субботу против "Арсенала" — правда, не лондонского, а всего лишь тульского.



Метки аренда, Влашич, трансферы, ЦСКА, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2018 21:15

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  1. ccchelsea 15.08.2018 21:25 # ccchelsea
    Всё равно Витьку пиздец, даже в зону еврокубков не попадёт в этом сезоне.

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