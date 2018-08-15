"Юнайтед" определил еще двух кандидатов на роль спортивного директора

Список кандидатов на должность спортивного директора, которая будет создана в "Манчестер Юнайтед", пополнился еще двумя именами.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что на "Олд Траффорд" появится человек, который станет посредником между исполнительным директором Эдом Вудордом и главным тренером Жозе Моурино и будет отвечать за трансферную политику клуба.



Вскоре пресса назвали имена первых четырех кандидатов на эту роль: Мончи из "Ромы", Фабио Паратичи из "Ювентуса", Эдвин Ван дер Сар из "Аякса" и Доменико Тети из "Новары".



Развивая эту тему, сегодня Sky Sports сообщает, что в шорт-лист "красных дьяволов" также были включены технический директор FA Дэн Эшуорт и глава скаутской службы "РБ Лейпцига" Пол Митчелл.



47-летний Эшуорт находится на хорошем счету в Ассоциации, которая высоко ценит вклад Дэна в успехи юношеских команд Англии различных возрастов, а также в достижение главной сборной страны полуфинальной стадии ЧМ-2018.



Ранее Эшуорту уже довелось поработать на клубном уровне — в "Вест Бромвиче". Также в недавнем прошлом ходили слухи, что переменить Дэна из FA могут "Брайтон" или "Челси".



Что касается Митчелла, то он является манкунианцем по рождению и в прошлом с успехом трудился в "Тоттенхэме" и "Саутгемптоне", приложив руку к трансферам таких игроков, как Садио Мане, Деян Ловрен, Натаниэль Клайн, Деле Алли, Тоби Алдервейрелд, Сон Хен Мин и Киран Триппьер.



Sky Sports добавляет, что "Юнайтед" возьмет определенное время на рассмотрение всех кандидатур, а вновь создаваемая должность будет именоваться технический директор, а не спортивный.