Мосес ушел из сборной Нигерии в 27 лет
Всего лишь в 27 лет вингер "Челси" Виктор Мосес завершил карьеру в сборной Нигерии.
В 37 матчах за национальную команду Мосес записал на свой счет 12 голов. На этом Виктор решил остановиться и сегодня объявил о завершении международной карьеры.
"После долгих раздумий я принял решение завершить карьеру в сборной Нигерии. Я получил невероятный опыт выступлений за свою страну, это были лучшие моменты моей жизни. Эти воспоминания останутся со мной навсегда".
"Нет ничего почетнее, чем представлять свою страну, но, думаю, пришло время сосредоточиться на выступлениях за клуб. Моя молодая семья требует внимания, вдобавок у нас растет талантливое поколение игроков, которым нужно приоткрыть путь в состав. Уверен, они добьются успехов", - гласит официальное заявление Мосеса.
15.08.2018 20:00
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27, как же. Внукам больше внимания будет уделять.
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Просто без слов. Где-то плачет один колбасный выблюдок.
Honours:
Chelsea:
Premier League: 2016–17
FA Cup: 2017–18
UEFA Europa League: 2012–13
Nigeria:
Africa Cup of Nations: 2013
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