"Ливерпуль" не отпустил Груича в "Торино"

"Ливерпуль" отклонил предложение "Торино" по полузащитнику Марко Груичу.

Ранее в августе ожидалось, что Груич вернется в "Кардифф", где он с успехом провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды, однако главный тренер "ласточек" Нил Уорнок затем признался, что Марко решил сражаться за свое будущее на "Энфилде".



На текущей неделе у 22-летнего серба появился еще один вариант продолжения карьеры за пределами "Ливерпуля". Как сообщает Liverpool Echo, "Торино" выразил желание арендовать Груича на сезон 2018/19 с опцией по выкупу за 9 миллионов фунтов.



Однако предложение клуба Серии А было незамедлительно отклонено. "Ливерпуль" оценивает Груича в гораздо большую сумму — 20 млн. фунтов — и до сих пор не потерял надежду, что Марко сможет заиграть в команде Юргена Клоппа.



Если Груич и покинет "Энфилд" до конца месяца на правах аренды, то сперва "красные" постараются заключить с ним новый контракт.