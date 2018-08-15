"Ливерпуль" не отпустил Груича в "Торино"
"Ливерпуль" отклонил предложение "Торино" по полузащитнику Марко Груичу.
Ранее в августе ожидалось, что Груич вернется в "Кардифф", где он с успехом провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды, однако главный тренер "ласточек" Нил Уорнок затем признался, что Марко решил сражаться за свое будущее на "Энфилде".
На текущей неделе у 22-летнего серба появился еще один вариант продолжения карьеры за пределами "Ливерпуля". Как сообщает Liverpool Echo, "Торино" выразил желание арендовать Груича на сезон 2018/19 с опцией по выкупу за 9 миллионов фунтов.
Однако предложение клуба Серии А было незамедлительно отклонено. "Ливерпуль" оценивает Груича в гораздо большую сумму — 20 млн. фунтов — и до сих пор не потерял надежду, что Марко сможет заиграть в команде Юргена Клоппа.
Если Груич и покинет "Энфилд" до конца месяца на правах аренды, то сперва "красные" постараются заключить с ним новый контракт.
15.08.2018 19:00
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Выёбываются уже наши просто.
В 22 года шататься по арендам уже не дело в современных реалиях. Игрок он не плохой, но явно не уровень даже скамейки лфк на данный момент. И врятли сможет составить конкуренцию в обозримом будущем. 10 лямов за него был хороший прайс.
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Обоссали Ювентус в который раз.
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