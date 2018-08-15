"Сити" потерял Де Брюйне на три месяца

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне получил травму колена на тренировке в среду и теперь рискует пропустить до трех месяцев.

Задержавшись на Чемпионате Мира в России, Де Брюйне поздно вернулся из отпуска и был вынужден пропустить матч за Суперкубок Англии против "Челси".



В матче первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувшее воскресенье Кевин вышел только на замену, сыграв заключительные полчаса.



А сегодня из стана "Сити" пришло известие, что 27-летний игрок сборной Бельгии надорвал боковую связку колена, сообщает Daily Mail. Кевину еще предстоит обследоваться у докторов, но первоначальный диагноз гласит, что восстановление растянется примерно до середины ноября.



Эта травма похожа на ту, что Де Брюйне перенес в 2016 году. Неудачно подвернув свое колено в матче с "Эвертоном", Кевин пропустил девять недель.



На сей раз, если прогноз о трех месяцах отсутствия окажется верным, Де Брюйне может пропустить до 18 матчей своего клуба, включая пять на групповом этапе Лиги Чемпионов.



Добавим, что Де Брюйне сделал большой вклад в завоевание "горожанами" чемпионского титула в прошлом сезоне. Именно Кевин стал лучшим ассистентом Премьер-Лиги, отметившись 16 результативными передачами на партнеров.