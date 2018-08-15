"Сити" потерял Де Брюйне на три месяца
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне получил травму колена на тренировке в среду и теперь рискует пропустить до трех месяцев.
Задержавшись на Чемпионате Мира в России, Де Брюйне поздно вернулся из отпуска и был вынужден пропустить матч за Суперкубок Англии против "Челси".
В матче первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувшее воскресенье Кевин вышел только на замену, сыграв заключительные полчаса.
А сегодня из стана "Сити" пришло известие, что 27-летний игрок сборной Бельгии надорвал боковую связку колена, сообщает Daily Mail. Кевину еще предстоит обследоваться у докторов, но первоначальный диагноз гласит, что восстановление растянется примерно до середины ноября.
Эта травма похожа на ту, что Де Брюйне перенес в 2016 году. Неудачно подвернув свое колено в матче с "Эвертоном", Кевин пропустил девять недель.
На сей раз, если прогноз о трех месяцах отсутствия окажется верным, Де Брюйне может пропустить до 18 матчей своего клуба, включая пять на групповом этапе Лиги Чемпионов.
Добавим, что Де Брюйне сделал большой вклад в завоевание "горожанами" чемпионского титула в прошлом сезоне. Именно Кевин стал лучшим ассистентом Премьер-Лиги, отметившись 16 результативными передачами на партнеров.
15.08.2018 18:45
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Последние комментарии:
В новости о травме де брюйне хейтеры вспоминают ливерпуль, не удивительно, что лучших признали сразу и начали бояться
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переживут, хотя потеря, ведущий игрок средней линии, ипать конечно потеря
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Ничего, вернется сильнее, у нас есть кем заменить Топаря КДБ.
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классный малый, здоровья канеш, лучше бы Жоржинхо или Хазард вылетели.
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Жаль топарика, лучший игрок сити наравне с давидом силвой
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збсь что не брал его в фф
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блин, теперь в фэнтези менять нужно. поправляйся, чертяга
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Давайте лузерпульцы, злорадствуйте хуесосы гпенсы и остальной сброд.
Здоровья Кевину !
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чот прям адекватнее стали )
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Пенсы и Колбасные этому рады. Безусловно.
А так, серьезный удар по Сити, если такой срок пропустит
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Жую лося, ебу гуся (с) пенс
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Колбасне проведут шершавым мухомором по губам в текущем сезоне. Третье место - это потолок для ссаной портовой помойки. Скриньте.
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ждем экспертного мнения колбасника sausage
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Пенсы остались без ЛЧ и нового стадиона, топарей Косты, Куртуа и Матича, набрали Бакайок, Дрикмочеров и Жопокост, стартуют в ЛЕ, во главе клуба пилотка, тренер старый алкаш с лицом бомжа и с нулем трофеев к 60 годам. И вы удивляетесь почему эти животные так горят? у кого не будет гореть после такой череды событий? Защитная реакция бедных пенсов, поэтому гореть на их безобидный тралленк - бессмысленно) подождём ветки жеребьевки ЛЧ для англ. клубов, посмотрим на их комменты из ЛЕ
хоть по вечерам вторника/среды норм поспят пинсяры) Ваш день теперь - ЧЕТВЕРГ
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Официально:
Виктор Мозес принял решение завершить карьеру в сборной Нигерии.
Игрок хочет больше уделять внимания своей семье и почаще обссывать Робертсона в матчах с портовыми шлюхами.
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Ничо страшного, Бернарду Силва заменит. Но если сломается Фернандиньо, это будет жопа.
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Ждоровья тебе, Дебрюйне нефильтрованный. Норм пацан
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15.08.2018 18:50 #
gerrard08
Тогда мб на импульсе Абрамович поймёт что нужны покупки и начнёт собирать новый заглотикос.
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Источник: http://fapl.ru/posts/64557/?c=1#c6700868
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Спасибо за инфу. Пойду солью в ыы этот отработанный биомусор.
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даже без кевина обоссым портовых бичей
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