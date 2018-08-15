"Сити" потерял Де Брюйне на три месяца

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне получил травму колена на тренировке в среду и теперь рискует пропустить до трех месяцев.

Задержавшись на Чемпионате Мира в России, Де Брюйне поздно вернулся из отпуска и был вынужден пропустить матч за Суперкубок Англии против "Челси".

В матче первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувшее воскресенье Кевин вышел только на замену, сыграв заключительные полчаса.

А сегодня из стана "Сити" пришло известие, что 27-летний игрок сборной Бельгии надорвал боковую связку колена, сообщает Daily Mail. Кевину еще предстоит обследоваться у докторов, но первоначальный диагноз гласит, что восстановление растянется примерно до середины ноября.

Эта травма похожа на ту, что Де Брюйне перенес в 2016 году. Неудачно подвернув свое колено в матче с "Эвертоном", Кевин пропустил девять недель.

На сей раз, если прогноз о трех месяцах отсутствия окажется верным, Де Брюйне может пропустить до 18 матчей своего клуба, включая пять на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Добавим, что Де Брюйне сделал большой вклад в завоевание "горожанами" чемпионского титула в прошлом сезоне. Именно Кевин стал лучшим ассистентом Премьер-Лиги, отметившись 16 результативными передачами на партнеров.



Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2018 18:45

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Последние комментарии:




  1. liverfun 15.08.2018 19:44 # liverfun
    В новости о травме де брюйне хейтеры вспоминают ливерпуль, не удивительно, что лучших признали сразу и начали бояться

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  2. mancunia-planet 15.08.2018 19:44 # mancunia-planet
    переживут, хотя потеря, ведущий игрок средней линии, ипать конечно потеря

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  3. mancityman 15.08.2018 19:39 # mancityman
    Ничего, вернется сильнее, у нас есть кем заменить Топаря КДБ.

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  4. alexomck 15.08.2018 19:36 # alexomck
    классный малый, здоровья канеш, лучше бы Жоржинхо или Хазард вылетели.

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  5. liverfun 15.08.2018 19:36 # liverfun
    Жаль топарика, лучший игрок сити наравне с давидом силвой

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  6. tvinkovod 15.08.2018 19:34 # tvinkovod
    збсь что не брал его в фф

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  7. monsieurgood 15.08.2018 19:34 # monsieurgood
    блин, теперь в фэнтези менять нужно. поправляйся, чертяга

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  8. arkan 15.08.2018 19:33 # arkan
    Давайте лузерпульцы, злорадствуйте хуесосы гпенсы и остальной сброд.
    Здоровья Кевину !

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  9. olegxit 15.08.2018 19:32 # olegxit
    чот прям адекватнее стали )

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  10. staryi-eblan 15.08.2018 19:26 # staryi-eblan
    Пенсы и Колбасные этому рады. Безусловно.

    А так, серьезный удар по Сити, если такой срок пропустит

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  11. lexa-arsenal 15.08.2018 19:19 # lexa-arsenal
    Жую лося, ебу гуся (с) пенс

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  12. leon-britton 15.08.2018 19:08 # leon-britton
    Колбасне проведут шершавым мухомором по губам в текущем сезоне. Третье место - это потолок для ссаной портовой помойки. Скриньте.

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  13. rj1992 15.08.2018 19:06 # rj1992
    ждем экспертного мнения колбасника sausage

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  14. alexminck 15.08.2018 19:04 # alexminck
    Пенсы остались без ЛЧ и нового стадиона, топарей Косты, Куртуа и Матича, набрали Бакайок, Дрикмочеров и Жопокост, стартуют в ЛЕ, во главе клуба пилотка, тренер старый алкаш с лицом бомжа и с нулем трофеев к 60 годам. И вы удивляетесь почему эти животные так горят? у кого не будет гореть после такой череды событий? Защитная реакция бедных пенсов, поэтому гореть на их безобидный тралленк - бессмысленно) подождём ветки жеребьевки ЛЧ для англ. клубов, посмотрим на их комменты из ЛЕ
    хоть по вечерам вторника/среды норм поспят пинсяры) Ваш день теперь - ЧЕТВЕРГ

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  15. ccchelsea 15.08.2018 19:01 # ccchelsea
    Официально:

    Виктор Мозес принял решение завершить карьеру в сборной Нигерии.

    Игрок хочет больше уделять внимания своей семье и почаще обссывать Робертсона в матчах с портовыми шлюхами.

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  16. brown-ale 15.08.2018 18:58 # brown-ale
    Ничо страшного, Бернарду Силва заменит. Но если сломается Фернандиньо, это будет жопа.

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  17. lfc4eva 15.08.2018 18:57 # lfc4eva
    Ждоровья тебе, Дебрюйне нефильтрованный. Норм пацан

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  18. dormidont 15.08.2018 18:57 # dormidont
    15.08.2018 18:50 #
    gerrard08

    Тогда мб на импульсе Абрамович поймёт что нужны покупки и начнёт собирать новый заглотикос.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/64557/?c=1#c6700868

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  19. dormidont 15.08.2018 18:55 # dormidont
    Спасибо за инфу. Пойду солью в ыы этот отработанный биомусор.

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  20. griezmann 15.08.2018 18:54 # griezmann
    даже без кевина обоссым портовых бичей

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