Дейли Блинд не держит зла на Моуриньо
Защитник "Аякса" Дейли Блинд заверил, что не держит зла на главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.
Ранее этим летом "красные дьяволы" продали Блинда назад в "Аякс", у которого они его и купили в августе 2014. Дейли решился покинуть "Олд Траффорд" из-за дефицита игрового времени, но оставил исключительно положительные впечатления об английском этапе своей карьеры и не обижается на Моуриньо, который ему почти не доверял.
"Я сыграл 150 матчей. Я выиграл четыре трофея. Я красиво провел там время и пережил много приятных моментов. Я очень благодарен фанатам. Сотрудничество с Моуриньо было очень приятным".
"Я многому научился у него. Он победитель, и он очень хорошо транслирует это на свою команду", — цитирует Блинда Daily Star.
15.08.2018 18:00
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Так а че ему держать зло? На повышение же ушел из этой помойки, какой проведут в очередной раз шершавым мухомором по губам в новом сезоне.
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